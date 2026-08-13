ป้าติ๋มร้องผู้การลพบุรี คดีเงิน-ทองหายเกือบ 5 แสน รอนาน 9 เดือน ตำรวจสั่งรื้อคดี เตรียมนำผู้ต้องสงสัยเข้าเครื่องจับเท็จ

ลพบุรี – “ป้าติ๋ม” วัย 61 ปี ร้องขอความเป็นธรรมผู้การลพบุรี หลังเงินสด-ทองรูปพรรณ รวมมูลค่าเกือบ 5 แสนบาท หายจากเพิงพักขณะไปเผาถ่าน แจ้งความนานกว่า 9 เดือน คดียังไม่คืบ ล่าสุดตำรวจสั่งรื้อคดี ตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติม เตรียมนำผู้ต้องสงสัยพร้อมพยานเข้าเครื่องจับเท็จสัปดาห์หน้า
วันนี้ ( 13 ส.ค.) นางติ๋ว ลารัน อายุ 61 ปี ชาว ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เดินทางมายังตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เพื่อร้องขอความเป็นธรรม กรณีเงินสดและทรัพย์สินมีค่ารวมเกือบ 5 แสนบาทสูญหายจากเพิงพักบริเวณลานเผาถ่าน โดยเหตุเกิดนานกว่า 9 เดือน แต่คดียังไม่มีความคืบหน้า
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับเรื่องร้องทุกข์ พร้อมรับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำเนาใบแจ้งความและผลตรวจดีเอ็นเอ เพื่อนำไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
นางติ๋ว เปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 06.00 น. ขณะที่ตนและสามีเดินทางไปเผาถ่านบริเวณหมู่บ้านนกเขาเป้า โดยนำกระเป๋าย่ามวางไว้ภายในเพิงพัก ก่อนเดินทางกลับบ้านเพื่อไปตามหาหลาน
กระทั่งกลับมายังเพิงพักอีกครั้ง พบว่ากระเป๋าย่ามที่วางไว้หายไป ภายในมีสร้อยคอทองคำ สร้อยข้อมือ และแหวน น้ำหนักทองรวม 7.50 บาท เงินสด 85,000 บาท รวมถึงกระเป๋าใส่เหรียญ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเกือบ 5 แสนบาท จึงเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.เพนียด พร้อมให้ข้อมูลและเบาะแสเกี่ยวกับบุคคลที่สงสัย
อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลากว่า 9 เดือนที่ผ่านมา ยังไม่สามารถติดตามทรัพย์สินกลับคืนมาได้ ทำให้นางติ๋วตัดสินใจเดินทางมาร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัด เพื่อขอให้เร่งรัดติดตามคดี
ภายหลังรับเรื่อง ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีได้ประสานไปยัง สภ.เพนียด พร้อมมีคำสั่งให้รื้อคดีและตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงพยานหลักฐานเพิ่มเติม โดยในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ มีแผนนำผู้ต้องสงสัยพร้อมพยานเข้าเครื่องจับเท็จที่ตำรวจภูธรภาค 1 จ.ปทุมธานี เพื่อประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริง
หากผลการตรวจสอบพบพิรุธหรือมีพฤติการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อคดี เจ้าหน้าที่จะรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
นางติ๋วกล่าวว่า รู้สึกพอใจและมีความหวังมากขึ้น หลังผู้บังคับบัญชาตำรวจให้ความสำคัญกับเรื่องร้องเรียน และสั่งให้มีการตรวจสอบคดีอีกครั้ง พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามข้อเท็จจริงและนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อให้ตนได้รับความเป็นธรรมและได้ทรัพย์สินกลับคืนมา