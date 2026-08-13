ห่วงความปลอดภัยพระน้องชาย! พี่สาวเจ้าอาวาสวัดอดุลยารามอยากให้น้องปล่อยวัดให้คนที่เขาต้องการไปซะ!

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - 'ยายนัดดา' พี่สาวแท้ๆ ของ 'หลวงพ่ออดุลสารนิเทศ' เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม เดินทางจากเมืองเลย มาพบน้องชายด้วยความห่วงใย หลังทราบข่าวถูกทายาทเจ้าของที่ดินทวงคืนที่ดินบริจาคของนายเฮียงอีกรอบ เผยอยากให้พระน้องชายปล่อยวัดไป เพราะชราภาพแล้วและห่วงเรื่องความปลอดภัย
วันนี้(13 ส.ค.) ที่วัดป่าอดุลยาราม อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น ตำรวจสายตรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ยังคงมาเฝ้าประตูหน้าวัด เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยกับพระภิกษุ หลังจากเมื่อวันที่ 11 ส.ค.ที่ผ่านมา มีกลุ่มชายฉกรรจ์พากันมาปิดทางเข้าออกวัด เพื่อทวงสิทธิที่ดินคืน อย่างไรก็ตามบรรยากาศที่วัดตลอดวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ขณะที่นางนัดดา ชีนะเภท อายุ 78 ปี พี่สาวแท้ๆ ของหลวงพ่ออดุลสารนิเทศ และ นายเรียง ชีนะเภท 78 ปี สามีพี่สาวหลวงพ่อ ได้เดินทางมานั่งรอพบหลวงพ่อที่บริเวณหน้ากุฏิเจ้าอาวาส ซึ่งขณะที่มารอพบ หลวงพ่ออยู่ระหว่างเดินทางไปฟอกไตตามหมอนัดที่ รพ.ศรีนครินทร โดยในระหว่างนั่งรอ นางนัดดา มีสีหน้ากังวลใจ เนื่องจากห่วงความปลอดภัยและสุขภาพของหลวงพ่อ
นางนัดดา เล่าว่า ตนเองเป็นพี่สาวของหลวงพ่อ ซึ่งพ่อและแม่มีลูกทั้งหมด 15 คน หลวงพ่อเป็นลูกคนที่ 10 ก่อนบวชชื่อนายสุภัต โพธิ์นาง บวชเป็นพระมาตั้งแต่เรียนจบสายอาชีพ ตลอดระยะเวลาที่บวชก็มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมบ้าง และหลวงพ่อก็เคยรับกิจนิมนต์ไปฉันเพลที่บ้านที่ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น
นางนัดดา เล่าว่า คดีพิพาทเรื่องที่ดินตนเองรับรู้เรื่องราวมาตั้งแต่เป็นคดีขึ้นโรงขึ้นศาลเมื่อหลายปีก่อน ก็ไม่คิดว่าจะกลับมาเป็นเรื่องเป็นราวกันอีก สาเหตุที่เดินทางมาวันนี้ เพราะได้เห็นข่าวทางโทรทัศน์ว่ามีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นกับพระน้องชาย จึงได้ให้สามีพาเดินทางมาเพื่อเยี่ยมพระน้องชาย เพราะเป็นห่วงมาก หากเป็นไปได้ตนเองก็อยากให้หลวงพ่อปล่อยวัดให้คนที่เขาต้องการไปเลย จะได้หมดปัญหา เพราะชราภาพมากแล้วและยังมีโรคประจำตัว
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหลวงพ่อว่าจะทำอย่างไร เพราะที่ผ่านมาก็เคยบอกหลวงพ่อในลักษณะนี้ แต่หลวงพ่อก็ยืนยันว่า อยากอยู่ดูแลวัดแห่งนี้ เพื่อให้ชาวบ้านได้พึ่งพาอาศัย