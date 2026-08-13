คุ้มมั้ย!รวบสาวใหญ่ชาวอุดรวัย 44 ปีรับจ้างขนยาบ้าเกือบ2ล้านเม็ด 50,000 บาท

มุกดาหาร- ตำรวจ สภ.หว้านใหญ่ สนธิกำลังหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ รวบหญิงวัย 44 ปี นางสาวบรรจง ม่วงเกิน อายุ 44 ปี ชาวอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี พร้อมของกลางยาบ้า 1,924,000 เม็ด สารภาพทำเป็นครั้งแรก ได้ค่าจ้าง 50,000 บาทให้นำยาบ้าไปส่งเครือข่ายที่บ้านโพนทราย
ภายใต้การอำนวยการของ พลตำรวจตรี ไพโรจน์ ไทยพุทรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร พันตำรวจเอก เจด็จ ปรีพูล ผู้กำกับการ สภ.หว้านใหญ่ นางศิริธร โพธาพล นายอำเภอหว้านใหญ่ พร้อมด้วยตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร และหน่วยความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ได้รับแจ้งจากชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) บ้านสองคอน ว่าอาจมีการลักลอบขนยาเสพติดผ่านพื้นที่ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร จึงบูรณาการกำลังร่วมกันวางจุดเฝ้าตรวจและสกัดกั้นตามเส้นทางที่คาดว่าจะใช้ในการลำเลียง
ต่อมาเจ้าหน้าที่พบรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ เซฟโรเลต สีบรอนท์เงิน หมายเลขทะเบียน ขข -7082 อุบลราชธานี ต้องสงสัยขับมาตามถนนสาธารณะบ้านสองคอน หมู่ 2 ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่จึงเรียกให้หยุดเพื่อตรวจสอบรถเก๋งคันดังกล่าว
จากการตรวจตรวจพบเป็นหญิงทราบชื่อ นางสาวบรรจง ม่วงเกิน อายุ 44 ปี บ้านเลขที่ 24 หมู่ 1 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ขับขี่ และพบกระสอบสีดำจำนวน 5 กระสอบอยู่ภายในรถเก๋ง เจ้าหน้าที่แกะออกดูพบภายในบรรจุยาบ้า รวมประมาณ 1,924,000 เม็ด
สอบถามหญิงอายุ 44 ปี คนขับรถเก๋ง ให้การว่าได้รับการว่าจ้างให้มารับยาดังกล่าว แล้วนำไปส่งให้ที่บ้านโพนทราย โดยได้รับค่าจ้าง 50,000 บาท ทำเป็นครั้งแรก และมาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้ดังกล่าว