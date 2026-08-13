“ป้าดา”ฉุนโซเชียลสงสัยเป็นญาติสายไหนกับนายเฮียง “เบื่อสังคมเฮงซวย มีไอโอเล่นงานเราสารพัด”

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-“ป้าดา” เดือดหลังโซเชียลพากันตั้งข้อสงสัย เกี่ยวข้องทางสายเลือดกับ “นายเฮียง”เจ้าของที่ดินถวายวัดป่าอดุลยารามยังไง ยันมีศักดิ์เป็นหลาน โดยแม่ของตนเป็นน้องสาวเมียของนายเฮียง ลั่น “เบื่อสังคมเฮงซวย มีไอโอมาเล่นงานเราสารพัด เราถูกโกง..”
วันนี้(13 ส.ค.)ในโลกโซเชียล ได้มีการตั้งคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์วงศาคณาญาติว่า “ป้าดา” มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดอย่างไรกับนายเฮียง พิมพ์ศรี เจ้าของที่ดินวัด 21 ไร่ เกี่ยวกับประเด็นนี้ ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถามความชัดเจนจากป้าดา โดยป้าดาเปิดเผยว่า ตนเองเป็นญาติของนางนาง พิมพ์ศรี ซึ่งเป็นภรรยาของนายเฮียง พิมพ์ศรี ทั้ง 2 ท่านเสียชีวิตไปแล้ว ไม่อยากให้ไปพูดถึง ซึ่งทรัพย์สินที่ดินผืนนี้กว่า 20 ปีที่ผ่านมา มีแต่ตนเองที่ต้องดูแล รวมทั้งดูแลญาติ ๆ ด้วย
ตระกูลของเราทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หากเอาลูกหลานของนายเฮียง มารวมกันก็เป็นพันคน โดยนายเฮียง มีลูกทั้งหมด 9 คน ซึ่งน้องสาวของนางนาง พิมพ์ศรี เมียของนายเฮียง มีศักดิ์เป็นยายของตนเอง ท่านเสียชีวิตไปแล้ว ไม่ต้องไปขุดขึ้นมา ขุดเรื่องทรัพย์สินปัจจุบันดีกว่าว่าใครโกงใคร
“ป้าเบื่อสังคมเฮงซวย ทุกวันนี้ ไม่อยากให้นักข่าวไปเต้นตามโซเชียล มันมีไอโอมาเล่นงานเราสารพัด เราถูกโกง และป้าเองไม่ใช่มนุษย์โกโรโกโสข้างทาง เรื่องสายญาติก็มีศักดิ์เป็นหลาน ไม่ต้องไปขุดขึ้นมา”ป้าดากล่าวย้ำอย่างมีอารมณ์
ป้าดา กล่าวด้วยว่า เบื่อหน่ายโซเชียลที่กล่าวหาว่า ตนเองไม่ใช่หลาน ก็อยากถามกลับไปว่า “แล้วมึงจะมาเป็นหลานแทนกูหรือไงวะ ไอ้ระยำพวกนี้” เราโดนโกงจนเอียนแล้ว ฝากไปถึงพวกปากหอยปากปูอย่าไปสนใจให้มาก