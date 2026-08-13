ขสป.สลักพระรวบ 2 กลางป่า ยึดซากแมวดาว-ไม้ไผ่รวก 180 ลำ อีก 1 เผ่นหนีความมืด

กาญจนบุรี - เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี สนธิกำลังลาดตระเวนกลางดึก พบแก๊งลักลอบล่าสัตว์และตัดไม้ ขณะขี่ จยย.ออกจากป่าลึก รวบได้ 2 ราย พร้อมซากแมวดาวสัตว์ป่าคุ้มครองและไม้ไผ่รวก 180 ลำ ส่วนอีก 1 รายอาศัยความมืดและความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปได้
เมื่อเวลา 01.00 น. วันนี้ ( 13 ส..ค) นายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) รับรายงานจากนายสุทธิชัย โผภูเขียว หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี ว่า เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเข้าจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า บริเวณป่าพุปลากั้ง หมู่ 6 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ 2 ราย ได้แก่ นายมารุต (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี และนายจำรัส (สงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี พร้อมของกลางซากแมวดาว น้ำหนักประมาณ 2 กิโลกรัม จำนวน 1 ซาก รถจักรยานยนต์ 2 คัน ไม้ไผ่รวกความยาวประมาณ 3 เมตร จำนวน 180 ลำ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิดอีกหลายรายการ ขณะที่ผู้ร่วมกระทำผิดอีก 1 ราย อาศัยความมืดและความชำนาญพื้นที่วิ่งหลบหนีไปได้
การจับกุมเกิดขึ้นขณะเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในช่วงกลางดึก กระทั่งพบรถจักรยานยนต์ 2 คัน ขับออกมาจากเส้นทางลำลองในป่าลึก โดยมีการทิ้งสิ่งของบางอย่างลงข้างทาง ก่อนพยายามเร่งเครื่องหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบและติดตาม จนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้ 2 ราย
จากนั้นเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นพื้นที่โดยละเอียด พบของกลางและหลักฐานที่เกี่ยวข้องบริเวณจุดเกิดเหตุ พิกัด 47 P 0541505 E 1604700 N ซึ่งอยู่ภายในเขตพื้นที่อนุรักษ์อย่างชัดเจน
นายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีนโยบายเข้มงวดในการตรึงกำลังลาดตระเวน เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและการลักลอบล่าสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแมวดาวซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ
ทั้งนี้ การลักลอบล่าสัตว์ป่าและตัดไม้ในพื้นที่อนุรักษ์ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายร้ายแรง หน่วยงานจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่อง โดยไม่มีการละเว้น
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกเรื่องราวและรวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองรี เพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมเร่งสืบสวนขยายผลติดตามตัวผู้กระทำผิดอีก 1 รายที่หลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป