(คลิป)คืนเดียวขนเกือบตัน! ปส.-ทหารสกัดเก๋งขนไอซ์ 300 กิโลฯ หลัง ตชด.ยึดได้เกือบ 400 กิโลฯ

เชียงราย – มาทุกทิศทุกทางแบบไม่มีพัก คืนเดียวสกัดไอซ์ก่อนทะลักเข้าชั้นในเดือบตัน..ล่าสุด ปส.-สนธิกำลังทหาร ตามขบวนรถผ่านเวียงเชียงรุ้งตอนตี 3 เศษ รวบผู้ต้องหาขนไอซ์หลายร้อยกิโลฯ-ยึดรถยนต์ 3 จยย.อีก 1 คัน ขณะที่ ตชด.ไล่จับกระบะขนไอซ์เกือบ 400 กก.
เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ปส.) นปส.เชียงราย สืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะลักลอบขนยาเสพติดจำนวนมากไปตามถนนสายรองพื้นที่ ต.มหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย กระทั่งเวลาประมาณ 03.00 น.วันนี้ (13 ส.ค.) จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุด ตข.3 ขกท.กองกำลังผาเมือง, ชป.ข่าว กองกำลังผาเมือง และ ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ติดตามการสกัดกั้นบนถนนพื้นที่หมู่บ้านสันไทรงาม หมู่ 5 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง ซึ่งเชื่อมมาจาก อ.เชียงแสน และ อ.แม่จัน เข้าสู่ชั้นในของประเทศ
กระทั่งตรวจพบขบวนรถยนต์หลายคันและรถจักรยานยนต์อีก 1 คัน ขับเข้าไปทางหมู่บ้านดังกล่าวซึ่งมุ่งหน้าจะไปทาง อ.เวียงเชียงรุ้ง เจ้าหน้าที่จึงได้บังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 เข้าไปตรวจสอบบริเวณป่าละเมาะข้างทาง
พบรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่นซิตี้ สีเขียว หมายเลขทะเบียน จ.พะเยา จอดอยู่และพบภายในรถพบบรรทุกกระสอบฟางมาด้วยจำนวน 9 ใบ เมื่อเปิดดูพบบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) น้ำหนักรวมประมาณ 300 กิโลกรัม ต่อมาพบชายจำนวน 2 คนเดินไปยังบริเวณรถเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวเอาไว้ อย่างไรก็ตามในชั้นจับกุมทั้งคู่ปฏิเสธว่าไม่รู้ว่าภายในกระสอบเป็นยาเสพติดดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ยังขยายผลไปตรวจยึดของกลางที่เกี่ยวข้องกับการขนยาเสพติดครั้งนี้เป็นรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น yaris สีเทา ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย จำนวน 1 คัน รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น รีโว่ สีดำ ป้ายทะเบียน จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน รถยนต์ 7 ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น ฟอร์จูนเนอร์ ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย จำนวน 1 คัน และรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น เวฟ 125 สีดำ ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย จำนวน 1 คัน ก่อนนำทั้งหมดส่ง นปส.เชียงราย เพื่อดำเนินคดีและขยายผลตามกฎหมาย
ช่วงเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร้อย ตชด.327,ศอ.ปส.บก.ตชด.ภาค 3 สกัดรถกระบะคันหนึ่งได้ที่ถนนสายรองพื้นที่บ้านรักษ์พนา ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย สามารถยึดของกลางเป็นกระสอบฟาง 20 ใบ บรรจุไอซ์น้ำหนักประมาณ 397 กิโลกรัม แต่คนขับรถหลบหนีไปได้.