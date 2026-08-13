(คลิป)เปิดตำนานความอร่อยเคลื่อนที่! "ก๋วยเตี๋ยวทรงโจร" ริมถ.มิตรภาพ โคราช ลูกค้าต่อคิวแน่น4ชม.เกลี้ยงหม้อ กวาดรายได้งามๆวันละหมื่น

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- เปิดตำนานความอร่อยเคลื่อนที่ "ก๋วยเตี๋ยวทรงโจร" ริมถนนมิตรภาพ โคราช ลูกค้าแห่ต่อคิวเพียบ 4 ชั่วโมงขายเกลี้ยงหม้อ กวาดรายได้งามๆวันละ 1 หมื่น เตรียมผุดร้านใหม่ทรงโจรอร่อยแบบคงที่ถาวรเร็วๆ นี้ เผยก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดในตำนานได้มาจากพ่อแม่พาขายมาตั้งแต่เด็ก จึงซึมซับวิชาและเทคนิคการปรุงส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น กับซิกเนเจอร์“ก๋วยเตี๋ยวไก่ชามยักษ์”จัดเต็มความอร่อยล้นชามไม่หวงเครื่อง ราคากันเอง
วันนี้ (13 ส.ค.69) เมื่อพูดถึงสตรีทฟู้ด (Street food) ที่กำลังมาแรง และเป็นกระแสพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลฯ เวลานี้ คงหนีไม่พ้น “ร้านก๋วยเตี๋ยวทรงโจร” ความอร่อยเคลื่อนที่ ที่ตั้งอยู่ใต้สะพานมอเตอร์เวย์ M6 ริมถนนมิตรภาพ ช่วง กม.ที่ 88 ฝั่งขาเข้า จ.นครราชสีมา เยื้องหน้า สภ.คลองไผ่ และหน้าเรือนจำคลองไผ่ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ไปเล็กน้อย มีลูกค้าหลากหลายอาชีพต่างพากันมายืนเข้าแถวต่อคิวซื้อกันเนืองแน่นทุกวันจนเป็นภาพคุ้นตา
นายตะวัน สร้อยสูงเนิน อายุ 41 ปี พ่อค้าหนุ่ม เจ้าของ “ร้านก๋วยเตี๋ยวทรงโจร” ชาวตำบลหนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ตนขับรถมาขายก๋วยเตี๋ยวบริเวณนี้ ตั้งแต่สมัยพื้นที่ดังกล่าวยังไม่เจริญ เปิดขายแบบเคลื่อนที่คล้ายสตรีทฟู้ด แต่จะใส่ใจสิ่งแวดล้อม รักษาภูมิทัศน์ริมทางให้สะอาดสวยงามด้วย โดยทุกครั้งก่อนตั้งร้านและหลังขายเสร็จจะดูแลเก็บกวาดพื้นที่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนเดินทางกลับ ไม่ใช่มุ่งขายเอาเงินเพียงอย่างเดียว และจะดูแลตั้งร้านให้ห่างจากริมถนนพอสมควร พร้อมกับบอกลูกค้าเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากอยู่ริมถนนใหญ่ จะได้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่สัญจรและผู้ที่มาอุดหนุนร้าน
ส่วนก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดที่ขาย ได้สูตรมาจากพ่อแม่ที่พามาขายตั้งแต่ยังเด็ก จึงซึมซับวิชาความรู้และเทคนิคการปรุง มาส่งต่อสูตรอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นให้ลูกค้าทุกคนได้ชิมและอิ่มจุใจในราคาหลักสิบ ซึ่งจุดเด่นที่ทำให้ลูกค้าติดใจจนต้องบอกต่อ นอกจากจะเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดในตำนานแล้ว ยังมีซิกเนเจอร์ คือ “ก๋วยเตี๋ยวไก่ชามยักษ์” ที่จัดเต็มความอร่อยแบบไม่หวงเครื่อง ทั้งเลือดไก่ ข้อไก่ และโครงไก่ ใส่ให้แบบล้นชาม ในราคาเป็นกันเอง เพียงชามละ 70 บาท เท่านั้น และภรรยาของตนยังคอยช่วยดูแล เสิร์ฟน้ำดื่มให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิดด้วย
นายตะวัน เล่าต่อว่า ช่วงแรกเริ่ม ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มพี่ๆ รถบรรทุกและกลุ่มรถแต่ง อย่างเช่น "โนนไทยทีม" ที่พากันมาอุดหนุนแล้วโพสต์แชร์เรื่องราวลงโซเชียลฯ และที่มาของชื่อร้านก็มาจากสไตล์การตกแต่งร้านและลุคของตนที่ดูดิบเถื่อน พี่ๆ รถบรรทุก จึงช่วยตั้งชื่อให้ว่า “ร้านก๋วยเตี๋ยวทรงโจร” ตนจึงใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน และกระแสความนิยมมาพลิกผันครั้งใหญ่เมื่อตอนที่กลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง พากันเข้ามาถ่ายคลิปรีวิว ทำให้ร้านฮอตฮิตกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทำให้มีลูกค้าทุกสารทิศเดินทางมาพิสูจน์
ตนจะเริ่มตั้งร้านขายเวลา 10.00 น. ไม่เกิน 14.00 น.ของก็หมดเกลี้ยงหม้อ กวาดรายได้งามๆ วันละอยู่ 9,000 - 10,000 บาท ยังไม่หักต้นทุน และปกติจะหยุดทุกวันอาทิตย์ แต่ช่วงนี้อาจหยุดบ่อยเป็นพิเศษเนื่องจากต้องแบ่งเวลาไปลุยสร้างร้านใหม่แบบถาวร แถวเส้นทางคู่ขนาน ขาเข้าโคราช เลยปั๊ม PT ลาดบัวขาว บริเวณ บ้านโนนทอง ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งใครที่ผ่านไปผ่านมา อย่าลืมแวะไปอุดหนุนที่ร้านใหม่ พิสูจน์ความอร่อยระดับตำนานของ "ก๋วยเตี๋ยวทรงโจร" กันได้เร็วๆ นี้