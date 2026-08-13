ป่วนข้ามคืน!ผู้ต้องหาหนี ตร.ดอยสะเก็ด ซุกบ่อดินร้าง ต้องบินโดนอินฟาเรดส่อง-เจอ/จับได้ตีสอง

เชียงใหม่ - ตำรวจดอยสะเก็ด ระดมกำลังค้นหากันข้ามคืน..ผู้ต้องหาคดีลักรถหลายพื้นที่ในภาคเหนือ หนี-วิ่งหลบเข้าป่า ก่อนซ่อนตัวในบ่อดินร้างกลางดึก โชคดีได้ “โดรนอินฟาเรดตรวจจับความร้อน” บินสำรวจจากมุมสูง จนเจอและจับกุมสำเร็จตอนตีสองเศษ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่ผ่านมา(12 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ดอยสะเก็ด ต้องประสานกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามผู้ต้องหาเป็นชาวไทใหญ่ ที่หลบหนีการจับกุม เข้าไปในพื้นที่ชุมชนดงป่าก่อ ค้นหาอย่างเร่งด่วน
โดยมีการนำกำลังเจ้าหน้าที่ 5 นาย พร้อมรถตรวจการณ์ 4 คัน และอากาศยานไร้คนขับ หรือ “โดรนตรวจจับความร้อน” เข้าสนับสนุนการค้นหา เนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางคืนและพื้นที่มีจุดหลบซ่อนจำนวนมาก
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสว่าผู้ต้องหาหลบหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ “บ่อดินร้างเก่า” ซึ่งเป็นพื้นที่กว้างและมีจุดหลบซ่อนหลายจุด ทำให้การค้นหาในเวลากลางคืนเป็นไปด้วยความยากลำบาก
จึงนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ “โดรนระบบอินฟาเรดตรวจจับความร้อน” ที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นำมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน เข้ามาช่วยปฏิบัติการ บินสำรวจพื้นที่จากมุมสูง เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวและค้นหาจุดที่คาดว่าผู้ต้องหาอาจหลบซ่อนอยู่ ทำให้สามารถค้นหาในพื้นที่มืดและพื้นที่กว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หลังเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายร่วมกันปิดล้อมและค้นหา กระทั่งพบตัวผู้ต้องหาในบ่อดินร้าง บ้านทุ่งมะกอ ต.เชิงดอย และเข้าควบคุมตัวได้สำเร็จในเวลาประมาณ 02.00 น. วันนี้(13 ส.ค.) ก่อนนำตัวกลับเข้าสู่การควบคุม
สำหรับกำลังและหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนภารกิจ ประกอบด้วย ชุดสืบสวน นปพ.ภ.จว.เชียงใหม่ ตำรวจ สภ.ดอยสะเก็ด ทีมกู้ภัยสำเร็จ ทีมงานแบงค์รถยก ทีมกู้ภัยจากเทศบาลตำบลเชิงดอย เทศบาลตำบลแม่คือ รวมถึงทีมอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน จากเทศบาลตำบลเชิงดอย และเทศบาลฯ แม่ออน ที่ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการ
หลังภารกิจสำเร็จ พ.ต.อ.ศุภชัย จันทรา ผกก.สภ.ดอยสะเก็ด ได้กล่าวแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจและทีมสนับสนุนทุกฝ่าย ที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่หลบหนีจากห้องควบคุม จนสามารถนำตัวกลับมาได้สำเร็จ
เบื้องต้นผู้ต้องหาถูกนำตัวกลับเข้าสู่การควบคุม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป โดยมีข้อมูลว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวเป็นผู้ต้องหารายสำคัญ ตามหมายจับในคดีลักรถ และมีพฤติการณ์ก่อเหตุในหลายพื้นที่ทั่วภาคเหนือ