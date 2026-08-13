ตำรวจภาค5 แถลงผลงานจับกุมขบวนการยาเสพติดรายสำคัญ 2 คดี ยึดของกลางไอซ์ 500 กก.ยาบ้า 1 ล้านเม็ด

เชียงใหม่ - ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 นำแถลงผลการจับกุมสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ 2 คดียึดไอซ์รวม 500 กิโลกรัม และยาบ้า 1 ล้านเม็ด พร้อมผู้ต้องหารวม 6 ราย เผยตั้งแต่ 1 ต.ค.68-12ส.ค.69 จับกุมยาเสพติดแล้วกว่า 2.7 หมื่นคดี ยึดทรัพย์กว่า 1,600 ล้านบาท
วันนี้(13 ส.ค.69) ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจโทกฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 นำผู้แทนฝ่ายทหาร,ฝ่ายปกครอง และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)ภาค 5 รวมทั้งหน่วยงานเกี่ยวข้อง แถลงผลการจับกุมและสกัดกั้นขบวนการค้ายาเเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน รวม 2 คดี ยึดไอซ์รวม 500 กิโลกรัม และยาบ้า 1 ล้านเม็ด พร้อมผู้ต้องหารวม 6 ราย
คดีแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 05.00 น. บริเวณถนนสายเถิน-ทุ่งเสลี่ยม หมายเลข 106 บ้านสะพานหิน ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง เจ้าหน้าที่ บก.สส.ภ.5 ศอ.ปส.ภ.5 ชุด AI และ สภ.เวียงมอก ตั้งจุดตรวจสะเลียมหวาน หลังได้รับแจ้งจากชุดสกัดกั้นยาเสพติดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ พบรถต้องสงสัย 2 คัน คาดว่าเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติด
เจ้าหน้าที่พบรถยนต์โตโยต้า อัลติส สีดำ ทะเบียน 8 กก 8776 กรุงเทพมหานคร ขับเข้าด่าน โดยมีชาย 2 คนอยู่ภายใน แม้ตรวจค้นเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่พบพฤติการณ์ต้องสงสัย จึงเชิญตัวไปสอบสวนและตรวจสารเสพติด พร้อมจัดกำลังตรวจสอบเส้นทางก่อนถึงด่าน
ต่อมาเจ้าหน้าที่พบรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีเทา ทะเบียน กฉ 4238 สิงห์บุรี จอดอยู่ห่างจากด่านประมาณ 10 กิโลเมตร โดยมีชายอีก 1 คนอยู่ภายในรถและพยายามหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้น พบไอซ์น้ำหนักประมาณ 500 กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่บริเวณที่นั่งตอนหลังรถ นอกจากนี้ยังพบหมายเลขโทรศัพท์ของชายดังกล่าวตรงกับบุคคลที่อยู่ในรถคันแรก จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เวียงมอก ดำเนินคดี
ส่วนคดีที่ 2 เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. วันเดียวกัน ในพื้นที่ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน เจ้าหน้าที่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 และ สภ.บ้านธิ ได้รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด โดยใช้รถยนต์ฮอนด้า ซิตี้ สีดำ ทะเบียน กธ 7818 แพร่ จึงจัดกำลังติดตามความเคลื่อนไหว
กระทั่งพบรถเป้าหมายบริเวณถนนสายบ้านธิ-สันกำแพง ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ พบชาย 2 คนกำลังขนถุงดำ 3 ถุงขึ้นท้ายรถ เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่พยายามวิ่งหลบหนี ก่อนถูกติดตามควบคุมตัวได้ทั้ง 2 คน และควบคุมตัวผู้ขับขี่อีก 1 คน
จากการตรวจค้นรถพบถุงดำ 3 ถุง และบริเวณใกล้เคียงอีก 7 ถุง รวม 10 ถุง ภายในบรรจุยาบ้ารวมประมาณ 1,000,000 เม็ด จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านธิ ดำเนินคดีตามกฎหมาย
สำหรับผลการปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรภาค 5 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2569 สามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ 27,866 คดี เป็นคดียาเสพติดรายสำคัญ 321 คดี ตรวจยึดยาบ้าได้กว่า 426 ล้านเม็ด ไอซ์กว่า 10,850 กิโลกรัม เฮโรอีนกว่า 106 กิโลกรัม เคตามีนกว่า 1,300 กิโลกรัม และฝิ่นกว่า 460 กิโลกรัม
นอกจากนี้ยังตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้มูลค่าประมาณ 1,601 ล้านบาท สะท้อนการบูรณาการกำลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง