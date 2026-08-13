ตร.เร่งล่าผู้ร่วมก่อเหตุยิงเดือดงาน“ชิม ชอป ใช้”โคราช มือปืนรับสารภาพอ้างช่วยเพื่อน ขณะเหยื่อสาหัส 2 ยังโคม่า 1 ราย

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ตำรวจ สภ.ด่านขุนทด เร่งล่าเพื่อนร่วมแก๊งก่อเหตุควงอาวุธมีดและปืนบุกฟัน-ยิงเดือดงาน “ชิม ชอป ใช้” อ.ด่านขุนทด โคราช เจ็บ 5 ราย หลังรวบมือปืนในที่เกิดเหตุได้ 1 ราย สารภาพเป็นคนยิงจริงอ้างช่วยเพื่อนที่มีเรื่องทะเลาะกับผู้จัดงานเหตุถูกกล่าวหาลัก จยย. ขณะเหยื่อสาหัส 2 ราย รักษาตัวอยู่รพ.มหาราชฯ พ้นขีดอันตรายแล้ว 1 ยังโคม่า 1 ราย
คลี่คลายเหตุยิงและใช้อาวุธมีคมทำร้ายกัน บริเวณงานชิม ช้อป ใช้ หน้าลานพ่อขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 ราย ล่าสุดควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยชาย ชื่อณัฐกิจ ดึกขุนทด อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขที่30 หมู่ 2 ต.ด่านนอก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนสั้นแบบไทยประดิษฐ์ ขณะที่ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนี พร้อมเร่งสอบสวนหาสาเหตุของเหตุรุนแรงครั้งนี้
ความคืบหน้ากรณีเมื่อเวลาประมาณ 22.30 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2569 เกิดเหตุใช้อาวุธปืนและอาวุธมีคมทำร้ายกัน บริเวณ “งานชิม ช้อป ใช้” ริมถนนทางเข้าลานพ่อขุนทด ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 6 ราย
ภายหลังรับแจ้ง พ.ต.ท.พิสิษฐ์ สังเกตุ สว.(สอบสวน) สภ.ด่านขุนทด พร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบผู้ได้รับบาดเจ็บ ได้แก่ 1.นายประกอบ ปฏิทิน ถูกฟันบริเวณแผ่นหลัง 2.นายวีรวุฒิ หมายสุข ถูกยิงบริเวณแผ่นหลังและแขน 3.น.ส.สุภาวิณี โสดา ถูกยิงบริเวณข้อเท้า 4.นายสุธน พร้อมกลาง และ 5.นายนนทกร วงษ์แก้ว ถูกยิงบริเวณแขน เจ้าหน้าที่จึงเร่งนำตัวทั้งหมดส่งโรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธและบางรายส่งต่อไปรักษาที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา เนื่องจากอาการสาหัส
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนสั้นแบบไทยประดิษฐ์ ก่อนควบคุมตัว นายณัฐกิจ ดึกขุนทด อายุ 32 ปี อยู่บ้านหมู่ 2 ต.ด่านนอก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชีมา ซึ่งถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุ นำตัวมาสอบสวนและดำเนินคดีที่ สภ.ด่านขุนทด
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้ต้องหา ผู้บาดเจ็บ และพยานในพื้นที่ พร้อมตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และเส้นทางหลบหนี เพื่อติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดี รวมทั้งเร่งตรวจสอบชนวนเหตุและลำดับเหตุการณ์อย่างละเอียด
จากการสอบสวน นายณัฐกิจ มือปืนรับสารภาพเบื้องต้นว่า ได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงจริง สาเหตุเพราะมีเรื่องทะเลาะกลุ่มผู้จัดงานชิม ช้อป ใช้ จากสาเหตุถูกกล่าวหาว่าขโมยรถจักรยานยนต์และตนเห็นเพื่อนถูกรุมจับตัวจึงต้องการช่วยเพื่อน
ตำรวจได้ตรวจกล้องวงจรปิดฝั่งตรงข้ามที่เกิดเหตุปรากฏว่ารัศมีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ได้ไม่ถึงขณะเกิดเหตุ ได้ยินเเต่ใช้ปืนดังขึ้น 2 นัด และมีเสียงคนเอะอะโวยวาย
เบื้องต้นตำรวจดำเนินคดีในข้อหา “ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืน” ส่วนข้อหาอื่นจะพิจารณาเพิ่มเติมตามพยานหลักฐาน โดยการสอบสวนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ พ.ต.อ.พัฒนากร สูงนารถ ผกก.สภ.ด่านขุนทด.
ล่าสุดผู้ ได้รับบาดเจ็บที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยังอยู่ในอาการโคม่า 1 ราย พ้นขีดอันตรายแล้ว 1 ราย รอรับการผ่าตัดในช่วงเช้าวันนี้ ซึ่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะไปสอบปากคำในวันนี้ที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา