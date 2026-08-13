มุกดาหารน่าห่วง! น้ำโขงหนุนต่อเนื่อง ระดับน้ำล่าสุดห่างจุดวิกฤติแค่ 20 เซนติเมตร

มุกดาหาร-จังหวัดมุกดาหาร เร่งรับมือน้ำโขงเพิ่มต่อเนื่อง ระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณพื้นเศรษฐกิจเสี่ยงน้ำท่วม ทั้งนำกระสอบทรายกั้นทางน้ำไหลด้านล่างตลาดอินโดจีน ล่าสุดระดับน้ำโขงอยู่ที่ 12.30 เมตร ห่างจากระดับวิกฤติ 12.50 เมตร แค่ 20 เซ็นติเมตร
ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์น้ำจังหวัดมุกดาหารยังเป็นห่วง เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดริมแม่น้ำโขงเป็นแนวยาว ทั้งมวลน้ำจากทางตอนเหนือจากจังหวัดนครพนม และหนองคาย ไหลมาสมทบต่อเนื่อง หนุนระดับน้ำโขงเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเพิ่มขึ้น จนใกล้จุดวิกฤติที่น้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่ตอนใน
ล่าสุดวันนี้ (13 ส.ค.) ระดับน้ำโขงพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร เพิ่มขึ้นอีก 16 เซนติเมตร มาอยู่ที่ระดับ 12.30 เมตร ห่างจากระดับวิกฤติที่ 12.50 เมตรร แค่ 20 เซนติเมตรเท่านั้น ทั้งมีมวลน้ำที่กำลังไหลมาจากพื้นที่ตอนบน โดยระดมเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณพื้นเศรษฐกิจที่เสี่ยงน้ำท่วม และชั้นใต้ดินตลาดอินโดจีนได้ใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณทางน้ำไหล
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลัง เข้าไปเตรียมพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำคลอง จุดประตูระบายน้ำลงสู่ห้วยแข้ ก่อนระบายสู่แม่น้ำโขง โดยได้รับการสนับสนุนจากเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จากกรมทรัพยากรน้ำที่ 3 อุดรธานี