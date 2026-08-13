“ปราจีนเข้มแข็ง” นัดยื่นหนังสือนายกฯ ค้านขยาย EEC ชูสิทธิประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

ปราจีนบุรี – กลุ่ม “ปราจีนเข้มแข็ง” เตรียมยื่นหนังสือถึง นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
วันนี้( 13 ส.ค.) เวลา 10.00 น.กลุ่ม “ปราจีนเข้มแข็ง”จะเดินทางไปทำเนียบรัฐบาล เพื่อคัดค้านการเสนอจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพื้นที่ขยายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนแนวทางดังกล่าว
ตัวแทนกลุ่มปราจีนเข้มแข็ง เปิดเผยว่า การเดินทางมายื่นหนังสือครั้งนี้เป็นการรวมพลังของประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อปกป้องสิทธิและประโยชน์ของคนในพื้นที่ โดยประชาชนได้ร่วมลงรายชื่อเพื่อใช้สิทธิตาม มาตรา 4 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อแสดงเจตจำนงคัดค้านการเสนอจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพื้นที่ขยาย EEC
กลุ่มปราจีนเข้มแข็ง เรียกร้องให้รัฐบาลและคณะกรรมการ EEC ทบทวนแนวทางการขยายพื้นที่ และมีมติ “หยุดขยาย EEC มาปราจีนบุรี” โดยจะนำหนังสือพร้อมรายชื่อประชาชนไปยื่นต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อสะท้อนเสียงของประชาชนในพื้นที่และขอให้ภาครัฐรับฟังความคิดเห็น รวมถึงพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก่อนตัดสินใจเดินหน้าขยายพื้นที่ EEC
ตัวแทนกลุ่มระบุว่า ประเด็นที่ประชาชนมีความกังวลครอบคลุมทั้ง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ และทิศทางการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี โดยเห็นว่าการกำหนดพื้นที่พัฒนาในระดับดังกล่าวควรคำนึงถึงเสียงของประชาชนในพื้นที่และผลกระทบในระยะยาวอย่างรอบด้าน
การยื่นหนังสือครั้งนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องการให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนพิจารณานโยบายขยายพื้นที่ EEC และยืนยันจุดยืนว่า “ปราจีนบุรีไม่ควรถูกกำหนดทิศทางการพัฒนาโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่”