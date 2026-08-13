ตร.ปส.แกะรอยเครือข่ายชาติพันธุ์ขนยาซุกพงหญ้าหน้าโรงเรียนฯเชียงใหม่ ถึง 1,410,000 เม็ด รอส่งล่องภาคกลาง

เชียงใหม่ – ตำรวจ ปส.3 แกะรอยขบวนการค้ายาเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์..พบลอบขนยาบ้าซุกพงหญ้าหน้าโรงเรียนพื้นที่สันทราย เชียงใหม่ ถึง 7 กระสอบ เบ็ดเสร็จถึง 1,410,000 เม็ด เตรียมส่งล่องลงภาคกลาง ล่าสุดเร่งตรวจลายนิ้วมือแฝง แกะรอยตามจับทั้งก๊วนคนส่ง-ปลายทาง
เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปส.3 ได้ตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1(ยาบ้า) จำนวน 7 กระสอบ ได้ที่บริเวณพงหญ้า ถนนไม่มีเลขที่ พื้นที่หมู่ 13 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งพบว่าแต่ละกระสอบ บรรจุประมาณ 200,000 เม็ดและอีกจำนวน 5 มัดๆละ 2,000 เม็ด รวมยาบ้าทั้งสิ้น 1,410,000 เม็ด
การตรวจยึดยาบ้าล็อตนี้ มีขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน กก.2 บก.ปส.3 ได้สืบสวนขยายผลขบวนการลำเลียงยาเสพติดกลุ่มชาติพันธุ์มูเซอ ซึ่งมีพฤติการณ์ลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนใน กระทั่ง 10 สิงหาคม 2569 สืบทราบว่ากลุ่มผู้ค้ายาจะมีการส่งมอบยาเสพติดบริเวณหน้าโรงเรียนห้วยมะเกี๋ยง ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าว จากการตรวจสอบไม่พบผู้ใดอยู่บริเวณดังกล่าว จึงได้ตรวจพื้นที่โดยรอบจากการตรวจสอบพบกระสอบจำนวน 7 กระสอบ แต่ละกระสอบห่อหุ้มด้วยถุงดำวางซุกซ่อนอยู่ในพงหญ้าข้างทาง
ตรวจสอบพบว่าเป็นยาเสพติด(ยาบ้า)จำนวน 1,410,000 เม็ด จึงได้ทำการตรวจยึดและนำยาเสพติดจำนวนดังกล่าวไปยัง นปส.เชียงใหม่ เพื่อจัดทำบันทึกการตรวจยึด และประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.เชียงใหม่ ตรวจลายนิ้วมือและสารพันธุกรรมที่หีบห่อยาเสพติด รวมถึงรวบรวมหลักฐานต่างๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดดำเนินการขยายผลเพื่อจับกุมผู้กระทำความผิด
จากการสืบสวนทราบว่ายาเสพติดจำนวนดังกล่าวเตรียมลักลอบลำเลียงจากพื้นที่ จ.เชียงใหม่เพื่อส่งมอบให้กับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งขณะนี้(13 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ได้ขยายผลกลุ่มเครือข่ายไปยังพื้นที่ภาคกลางและจะดำเนินการติดตามจับกุมต่อไป