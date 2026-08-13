(คลิป) หนีตายระทึก! คนร้ายควงปืนลูกซอง บุกยิงคนในงาน“ชิม ชอป ใช้”ด่านขุนทด โคราช เจ็บ 5 ราย ตร.รวบผู้ก่อเหตุได้ 1

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – หนีตายระทึก คนร้ายควงปืนลูกซอง บุกยิงผู้คนในงาน “ชิม ชอป ใช้” ที่หน้าอนุเสาวรีย์พ่อขุนทด อ.ด่านขุนทด โคราช มีผู้บาดเจ็บ 5 ราย หลังเกิดเหตุ ตร.รวบกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ 1 ราย เผยปมเหตุพยายามลักจยย. ถูกเจ้าของรถและผู้จัดงานช่วยกันจับตัวได้ จึงวิ่งหนีไปพาเพื่อนนำอาวุธมีดและปืนมาก่อเหตุ
เมื่อเวลา 22.30น. วันที่ 12 สิงหาคม 2569 เกิดเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองลูก 100 ยิงผู้คนภายในงาน ชิม ชอป ใช้ ที่บริเวณหน้าอนุเสาวรีย์พ่อขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 6 คน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ด่านขุนทด ได้เข้าระงับเหตุและสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ในเวลาต่อมา ด้านผู้บาดเจ็บหน่วยกู้ภัยฮุก 31 จุดอำเภอด่านขุนทดได้นำส่งรพ.หลวงพ่อคูณปริสุทโธด่านขุนทดและบางรายได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกส่งต่อไปรักษาที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นายประกอบ ปฎิทิน ผู้จัดงานฯ เปิดเผยว่า กลุ่มคนร้ายผู้ก่อเหตุ ใช้อาวุธมีดเข้ามาทำร้ายและใช่ปืนลูกซองไทยประดิษย์ เป็นปืนลูกซอง ลูก100 เมื่อยิงแล้วลูกปืนจะกระจ่ายออกทั่วพื้นที่ ในช่วงที่งานกำลังจะเลิกพ่อค้าแม่ค้ากำลังเก็บของ ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 6 ราย ประกอบด้วย1.นายประกอบ ปฎิทิน บาดเจ็บถูกอาวุธมีดฟันที่แผ่นหลัง นิ้วมือ 2.นายสุทน ป้อมกลาง บาดเจ็บแขนขวา ถูกยิงด้วยปืนลูกซองที่แผ่นหลัง 3.นายวีรวุฒิ หมายสุข ถูกยิงทั่วร่างกายและแขน 13 นัด บาดเจ็บสาหัส 4.นางสุภาวณี โสดา บาดเจ็บถูกยิงที่ขา 2 นัด และสเก็ดปืนถูกหลัง 5.นางปนัดดา ปานเกิด ถูกยิงที่แขนซ้าย และ 6.นายเต้ ไม่ทราบนามสกุล ถูกยิงที่หลัง 9 ลูก
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ด่านขุนทด โดย พ.ต.ท.อาคม ชุดขุนทด รอ ผกก.ป.สภ.ด่านขุนทด นำกำลังจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ 1 ราย กำลังสอบสวนและเจ้าหน้าพิสูจน์หลักฐาน มาตรวจสอบเขม่าปืนจากตัวผู้ต้องหา
ส่วนสาเหตุจากการสอบสวนเบื้องต้นของตำรวจทราบว่า ผู้ต้องหากำลังขโมยรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ ขณะเดียวกันเจ้าของรถมาประสบเหตุพอดีจึงได้เข้าไปพูดคุยแต่ทางผู้ต้องหาไม่พอใจแต่ถูกเจ้าของรถและผู้จัดงานช่วยกันจับกุมตัวไว้ จากนั้นหนึ่งในผู้ต้องหาวิ่งหนีแล้วกลับไปพาเพื่อนนำเอาอาวุธมีดและปืนมาก่อเหตุทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากดังกล่าวหลังก่อเหตุได้หลบหนีไป ขณะนี้ตำรวจ สภ.ด่านขุนทด ได้จัดกำลังติดตามจับกุมตัวกลุ่มที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป