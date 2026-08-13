(คลิป)ได้ยินแล้วทั้งอึ้งทั้งปวดใจ!ผู้ปกครองแฉครูตัวหัว นร.เล่นกันในแถว เสียงดัง “ปั๊บบบบ”เด็กหน้าหงาย

เชียงใหม่ - ได้ยินเสียงตามคลิปแล้วปวดใจกันไปทั่ว..ผู้ปกครองเด็กนักเรียนประถมแม่วาง เชียงใหม่ สุดทน เห็นคลิปวงจรปิดผู้บริหารโรงเรียนตบหัวลูกชายแหย่เล่นกับเพื่อนขณะเข้าแถวเตรียมสวดมนต์-เคารพธงชาติ เสียงดัง “ปั๊บบบบ” จนเด็กหน้าหงาย ถามเป็นเห้..อะไร ทำไมไม่ตักเตือน-ทำโทษด้วยหลักความเป็นครู เรียกร้องต้นสังกัดตรวจสอบจัดการ
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ปกครองรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่ หลังพบพฤติกรรมของชาย ซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ลงโทษเด็กนักเรียนอย่างไม่เหมาะสม ในระหว่างที่เด็กๆ กำลังทำกิจกรรมเข้าแถวและสวดมนต์อยู่บริเวณระเบียงหน้าห้องเรียน
พร้อมข้อความว่า มรึงเป็น เห้..อะไร ไอ้ ผ อ ชั่ว มรึงไม่สมควรที่จะเป็น ผ อ ทำไมมรึงทำลูกกู ทำไมแทนที่จะตักเตือน"
ขณะที่ภาพตามคลิปกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นเด็กนักเรียนกำลังยืนต่อแถวสวดมนต์ตามปกติ และเด็กชายสองคนเล่นแหย่กัน แต่ในระหว่างนั้น ชายซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียน ได้บอก "อ่าวๆ เล่นกันอีกแล้ว" แล้วเดินตรงเข้าหาเด็กนักเรียนคนหนึ่ง ก่อนจะใช้มือตบเข้าที่บริเวณศีรษะอย่างแรง เสียงดัง..ปั๊บบบบ
ซึ่งผู้ปกครองที่ได้เห็นคลิปบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดความสะเทือนใจปนโกรธแค้น ได้ออกมาตั้งคำถามถึงคุณธรรมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมระบุข้อความตัดพ้อว่าเหตุใดจึงไม่ใช้วิธีการตักเตือนหรือว่ากล่าวสั่งสอนตามหลักการเป็นครู แต่กลับเลือกใช้กำลังทำร้ายเด็กเช่นนี้
เช่นเดียวกันเหตุการณ์ดังกล่าวกำลังเป็นที่สนใจและสะเทือนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก โดยทางผู้ปกครองและสังคมออนไลน์ต่างเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง เร่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการทางวินัยกับผู้บริหารโรงเรียนรายนี้อย่างเด็ดขาด เพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและปกป้องสภาพจิตใจของเด็กนักเรียนไม่ให้ต้องเผชิญกับความรุนแรงเช่นนี้อีกต่อไป