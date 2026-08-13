(คลิป)น่ารัก!พบลูกหมามีลายรูปหัวใจติดหาง แถมสีตัดกับตัวชัดยกคอกถึง 8 ตัว

ลำปาง – ทั้งแปลกทั้งน่ารัก..พบน้องหมาอายุเดือนเศษ มีลายรูปหัวใจติดหางยกคอก 8 ตัว-สีตัดกับขนทุกตัวชัดเจน เจ้าของบอกแรกคลอดไม่มี-เพิ่งสังเกตเห็นตอนน้องหมาเริ่มโตขึ้น
หลังชาวบ้านแจ้งว่ามีน้องหมาแสนน่ารัก ปลายหางมีลายรูปหัวใจทั้งคอก ซึ่งมี 8 ตัว ที่บ้านแม่ตาหลวง ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง จึงเดินทางไปตรวจสอบเมื่อ 12 ส.ค.69 ที่ผ่านมา พบนายวิเศษ กองตัน อายุ 57 ปี เจ้าของลูกสุนัข พันธุ์ผสมพื้นเมือง สีโทนน้ำตาล ซึ่งขณะนี้เหลือน้องหมาอยู่ 4 ตัว เป็นเพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 1 ตัว ส่วนอีก 4 ตัวมีคนขอไปเลี้ยงหมดแล้ว
นายวิเศษนำผู้สื่อข่าวไปดูลูกสุนัขที่เลี้ยงไว้และกำลังนอนเล่นอยู่กับแม่ซึ่งกำลังหย่านม บางตัวยังไม่ยอมหย่าก็พยายามจะกินนมแม่ แต่แม่หมาก็พยายามเลี่ยงไม่ให้กิน และเมื่อนำน้องหมามาดูใกล้ๆก็เห็นว่าบริเวณหางของน้อง จะมีลายคล้ายกับหัวใจและพู่ย้อยลงมาปลายหางเป็นสีดำทุกตัว ซึ่งสีจะตัดกับสีขนของน้องหมาที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนทั้งตัวอย่างชัดเจน
เจ้าของเปิดเผยว่า เลี้ยงแม่หมา ชื่อว่าเจ้าแดง อายุปีเศษ ส่วนพ่อชื่อเจ้าเขียว อายุ 2 ปี ลูกผสมพันธ์พื้นเมือง สีน้ำตาล เพราะมีความชำนาญด้านล่าสัตว์ป่า จนเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.69 เจ้าแดงแอบไปคลอดลูกในห้องนอนของตนที่เพิงพักกลางทุ่งนา รวม 8 ตัว เลือดเต็มที่นอนหมด โดยเจ้าแดงคลอดลูกออกมาทั้งหมด 8 ตัว
ช่วงแรกก็ไม่มีอะไรผิดสังเกต เจ้าแดงก็ดูแลลูกดี จนกระทั่งลูกสุนัขอายุได้เดือนกว่าๆก็สังเห็นว่าบริเวณหางของลูกสุนัขทั้ง 8 ตัว มีลายคล้ายกับรูปหัวใจเหมือนกันทุกตัว สร้างความแปลกใจมากเพราะน้อยมากที่จะได้เห็นสุนัขที่เป็นแบบนี้และเป็นยกคอก
จนต่อมาเพื่อนๆเห็นความน่ารักของลูกหมา ก็มาขอไปเลี้ยงคนละตัวสองตัว ตอนนี้เหลือที่บ้านแค่ 4 ตัวเท่านั้น เป็นตัวผู้ 3 ตัวเมีย 1 และก็มีคนจองน้องไว้อีก 1 ตัว ตนก็ยังไม่อยากให้ใครเพราะเริ่มผูกพันแล้วเหมือน โดยน้องๆทั้ง 4 ตัว เขามักจะนอนด้วยกัน บางทีก็นอนเหมือนคนกอดกัน นอนกันเป็นคู่ๆ ตนเห็นว่าน่ารักดีก็ถ่ายรูปเก็บไว้
“ตอนนี้ยังตั้งชื่อน้องหมาไม่ครบทุกตัว มีเพียงเพศผู้ตัวเดียวเท่านั้นที่ตั้งชื่อให้ว่า น้องไอร่อน แต่อีก 3 ตัวยังไม่ได้ตั้ง น้องไม่ค่อยซนเหมือนฟังคนพูดรู้เรื่องด้วย”