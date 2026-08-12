ยันเรื่องเก่า-คณะสงฆ์เคยสอบแล้ว!ชายหน้าเหมือนพระดังลำพูนวีดิโอคอลสาวเปลือย โดนไถเงินซ้ำ-จ่อฟ้องคนเผยแพร่

ลำพูน - คลิปชายหน้าเหมือนพระวัดดังลำพูน ที่แท้เป็นเรื่องเก่า-เจ้าอาวาสกำลังให้ทนายรวบรวมหลักฐานฟ้อง..เผยสาวในคลิปเคยไถเงินแล้วไม่ได้ คณะสงฆ์เคยสอบแล้วแค่อาบัติเล็กน้อย-ไม่พบความผิด ล่าสุดพยายามส่งผ่านสื่อ ก่อนมีคนเดินสายเรียกเงินปิดข่าว แต่ไม่มีใครจ่ายให้เลยปล่อยคลิป
กรณีมีการนำคลิปชายหน้าเหมือนพระดังลำพูน วีดีโอคอลผ่านกล่องข้อความสื่อโซเชียลเฟซบุ๊ก นอนดูสีกาสำเร็จความใคร่ แล้วเบื้องหลังสีกาหลอกเอาเงินพระไม่สำเร็จ ส่งคลิปเผยแพร่ต่อ
ล่าสุดวันนี้(12 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวได้สอบถามเจ้าอาวาสรูปหนึ่งที่มีหน้าตาคล้ายกับชายคนดังกล่าว เปิดเผยว่า เรื่องราวผ่านมาหลายปีแล้ว สืบเนื่องจาก 4-5 ปีก่อน เจ้าอาวาสได้รับสามเณรรูปหนึ่งมาอยู่ที่วัด ซึ่งเป็นต่างด้าวสัญชาติเมียนมา โดยมีโยมแม่นำมาฝาก ต่อมาสามเณรได้ทำผิดกฎของวัดจึงมีการทำโทษด้วยการเฆี่ยนตี ทำให้สามเณรรูปดังกล่าวโกรธไม่พอใจนำเรื่องไปเล่าให้แม่ฟัง ฝ่ายโยมแม่ไม่พอใจมาต่อว่าเจ้าอาวาส ทะเลาะกันก่อนจะย้ายสามเณรลูกตัวเองออกไปอยู่ที่อื่น
หลังจากนั้นไม่นานก็มีการวีดีโอคอลผ่านเฟซบุ๊กมาชักชวนพูดคุยในทำนองชู้สาว แต่เจ้าอาวาสไม่สนใจ หลังจากนั้นไม่นานก็ให้ผู้หญิงอีกคนพยายามตีสนิทผ่านเฟซบุ๊ก ชักชวนพูดคุยทำนองชู้สาว และมีการเปิดของสงวนให้ดู พร้อมกับสำเร็จความใคร่ให้เจ้าอาวาสดูผ่านวีดีโอคอลเพื่อยั่วยวน
แต่เจ้าอาวาสได้พูดว่าตนเองแก่แล้วไม่มีอารมณ์ทางเพศแล้ว หยิงสาวคนดังกล่าวก็ยังไม่หยุด ทางเจ้าอาวาสจึงได้เปิดอวัยวะให้ดูว่าตนเองแก่แล้วไม่มีอารมณ์ใดๆทั้งสิ้น พร้อมกับเปิดอวัยวะให้ดูว่าไม่มีเรื่องดังกล่าวขอให้หยุดกระทำก่อนวางสายไป โดยที่ไม่ทราบว่ามีการแอบอัดคลิปวีดิโอไว้
และมีการนำมาเป็นข้อต่อรองเพื่อเรียกร้องเงินจำนวนหนึ่ง พอไม่ได้จึงมีการนำคลิปดังกล่าวส่งไปให้ทางคณะปกครองสงฆ์ จึงมีการสอบสวนในทางลับก็พบว่า ตามคลิปหลักฐานดังกล่าว ไม่มีการสำเร็จความใคร่ เพราะเป็นเพียงเผลอเปิดอวัยวะให้ดูว่าไม่แข็งตัวแล้ว จึงไม่มีความผิดร้ายแรง เพียงแต่อาบัติเพียงเล็กน้อยเท่านั้น กับเป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมแก่สมนะเพศ พระผู้ใหญ่ได้ตักเตือนแล้ว หลังจากนั้นเจ้าอาวาสรูปดังกล่าวก็ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊ก
ต่อมาเดือนกรกฎาคม 69 ที่ผ่านมา มีความพยายามจากฝ่ายสีกาอีกครั้ง โดยส่งคลิปไปให้สื่อหลายสำนัก เพื่อพยายามจะให้เป็นข่าว แต่จากการตรวจสอบข้อมูลผู้ร้องส่งคลิปผ่านเฟซบุ๊กโดยไม่มีตัวตนที่เปิดเผย มีการปกปิดชื่อ ทางผู้สื่อข่าวก็ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วเกรงว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งกัน
ล่าสุดมีรายงานว่า มีสื่อเดินสายกลุ่มหนึ่งประมาณ 3 คน ได้นำคลิปดังกล่าวมาพบเจ้าอาวาส และมีการเรียกร้องเงิน แต่ทางเจ้าอาวาสได้ชี้แจงว่าเรื่องเก่านานหลายปีแล้ว ขอไม่ให้ความเห็นและไม่ได้จ่ายเงินให้เพื่อปิดข่าวแต่อย่างใด
หลังจากนั้นก็มีการนำคลิปไปเผยแพร่ ก่อนที่จะมีความพยายามส่งคลิปไปอีกหลายแห่ง ซึ่งขณะนี้ทางทนายความของวัดกำลังรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อฟ้องร้องสำนักข่าวที่นำภาพไปเผยแพร่ต่อไป