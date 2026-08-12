(คลิป)หลานสาว “นายเฮียง”เปิดหน้าสู้!แจงปมทวงคืนที่ดิน “วัดป่าอดุลยาราม ยันสู้คดีสิทธิ์ที่ดินนานกว่า 20 ปี ชี้คดีอยู่ในชั้นศาลฎีกา

ศูนย์ข่าวขอนแก่น — คืบหน้าข้อพิพาทกรณีทายาทผู้บริจาคที่ดินสร้างวัดป่าอดุลยารามทวงคืนที่ดิน อ้างเป็นสินสมรส เมียนายเฮียง พิมพ์ศรีมีสิทธิในกรรมสิทธิครึ่งหนึ่ง จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม ล่าสุด “ป้าดา”หลานเจ้าของที่ดินเดิมได้ออกมาเปิดหน้าชี้แจงข้อเท็จจริง ยืนยันเป็นเรื่องการปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินตามกฎหมาย ไม่ใช่การทำลายวัดหรือรังแกพระสงฆ์ตามที่ถูกกล่าวหา
บ่ายวันนี้( 12 ส.ค.)“ป้าดา” หลานสาวของ นายเฮียง พิมพ์ศรี เจ้าของที่ดินเดิม ได้นำหลักฐานโฉนดที่ดิน (เลขที่ 61945) ซึ่งด้านหลังโฉนดระบุชื่อนายเฮียงเป็นผู้ถือสิทธิ์ มาแสดงต่อสื่อมวลชน พร้อมระบุว่า ที่ดินผืนนี้เดิมมีเนื้อที่ราว 42 ไร่ มีการแบ่งให้หน่วยงานอื่นใช้ประโยชน์ไปบางส่วนแล้ว โดยนายเฮียงมีเอกสารทะเบียนสมรสกับ นางพิมพ์ศรี และมีบุตร-ทายาทรวมกัน 9 คน
ป้าดาได้ลำดับเหตุการณ์และปมข้อพิพาทว่าจุดเริ่มต้นการขอออกโฉนด ฝ่ายทายาทได้ยื่นเรื่องขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน ซึ่งเมื่อรวมพื้นที่ "หัวไร่ปลายนา" ที่งอกเพิ่มขึ้นมา มีเนื้อที่เพิ่มอีกประมาณ 6 ไร่เศษ ในระหว่างกระบวนการรังวัด ได้มีฝ่ายวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยื่นเรื่องคัดค้าน โดยอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินของวัด ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกโฉนดให้ทายาทได้
เรื่องจึงยืดเยื้อจนฝ่ายทายาทต้องนำเรื่องฟ้องร้องต่อศาลเพื่อพิสูจน์สิทธิ์ ข้อพิพาทเรื่องการออกโฉนดและการครอบครองที่ดินสู้กันมานานกว่า 20 ปี ขณะนี้เรื่องอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
ป้าดา ทายาทนายเฮียง ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นายเฮียง (เจ้าของที่ดินเดิม) ได้เสียชีวิตลงหลังจากที่มีการพูดคุยเรื่องการมอบที่ดินสร้างวัดได้ไม่นาน ซึ่งทางครอบครัวยังคงตั้งข้อสงสัยในเอกสารบางฉบับที่ฝ่ายวัดนำมาใช้อ้างสิทธิ์ จึงต้องการให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้พิสูจน์ความถูกต้อง
"การนำท่อปูนมาปิดทางเข้าออกวัดเมื่อวาน ไม่ใช่ความขัดแย้งใหม่ที่เพิ่งเกิด และเราไม่ได้มีเจตนาทำร้ายพระหรือทำลายวัด แต่เราจำเป็นต้องปกป้องทรัพย์สินที่เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของครอบครัว เราพร้อมนำเอกสารหลักฐานทั้งหมดไปสู้กันในศาล และเชื่อว่าเรื่องนี้มี 'ไอ้โม่ง' อยู่เบื้องหลังวัด คอยดันเรื่องเพื่อยึดครองที่ดินของนายเฮียง"ป้าดาระบุ
ทั้งนี้ ประเด็นกรรมสิทธิ์ที่ดินและเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวยังคงต้องรอคำตัดสินชี้ขาดจากศาลฎีกาตามขั้นตอนกฎหมาย ขณะที่ฝ่ายวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังสามารถนำสิทธิ์และเอกสารหลักฐานเข้าชี้แจงต่อศาลเพื่อหักล้างได้เช่นกัน