เปิดใจแม่ “กัปตัน-การ์ตูน” เบื้องหลังเซอร์ไพรส์ซื้อทองให้วันแม่ ลั่นอยากเลี้ยงลูกเป็น “ลูกผู้ชาย” รับผิดชอบ-ซื่อสัตย์

สระบุรี - แม่เลี้ยงเดี่ยวชาวสระบุรีเปิดใจ หลังลูกชาย “กัปตัน-การ์ตูน” วางแผนเซอร์ไพรส์ซื้อทองครึ่งสลึงมอบให้วันแม่ เผยเบื้องหลังสุดน่ารัก แม่รู้แผนล่วงหน้าแต่ยอมเล่นบทสมรู้ร่วมคิด ภูมิใจที่สุดไม่ใช่ทองคำ แต่คือผลจากการอบรมให้ลูกเป็นคนดี รู้จักรับผิดชอบและเห็นคุณค่าความเหน็ดเหนื่อยของแม่
วันนี้ ( 12 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบ นางสาวอิสรี ตะรุสะ หรือ “คุณจอย” คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว พร้อมด้วย “น้องกัปตัน” ด.ช.วรโชติ ตะรุสะ อายุ 11 ปี และ “น้องการ์ตูน” ด.ช.ธนวัฒน์ ตะรุสะ อายุ 9 ปี สองพี่น้อง ที่บ้านพักริมถนนสายพุกร่าง-เขาวง ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี หลังเรื่องราวความกตัญญูของเด็กทั้งสองคนกลายเป็นกระแสชื่นชมในโลกโซเชียล จากกรณีวางแผนซื้อทองคำให้คุณแม่เป็นของขวัญวันแม่
คุณจอยเปิดเผยว่า ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นแม่บ้าน ควบคู่กับการทำธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือช่าง รวมถึงรับเหมาในโรงปูนเอเชีย โดยต้องทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลครอบครัว รวมถึงลูกน้องอีกกว่า 40 ชีวิต ให้มีงานทำและมีรายได้ นอกจากนี้ยังต้องส่งเสียลูกๆ เรียนหนังสือและรับผิดชอบภาระหนี้สินต่างๆ
สำหรับเรื่องราวการเซอร์ไพรส์ คุณจอยเล่าด้วยรอยยิ้มว่า จริงๆ แล้วตนเองทราบแผนของลูกล่วงหน้า เนื่องจากก่อนหน้านี้ลูกๆ เคยมาถามว่าชอบอะไร เธอตอบไปว่า “ชอบทำงาน เพราะรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์” จากนั้นลูกชายทั้งสองคนซึ่งติดตามข่าวสารในโซเชียลมีเดีย เห็นว่าช่วงดังกล่าวราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น จึงถามแม่ว่า “แม่ ถ้าทองครึ่งสลึงเนี่ยกี่บาท” ซึ่งเธอประเมินว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาท
ต่อมาลูกๆ บอกความตั้งใจว่าอยากซื้อทองให้แม่ แต่เนื่องจากยังเด็กและไม่สามารถขับรถไปเองได้ จึงขอให้แม่ช่วยพาไป พร้อมกำชับว่า “แม่ทำเป็นไม่รู้ได้ไหม หนูอยากเซอร์ไพรส์” คุณจอยจึงยอมเป็น “ผู้สมรู้ร่วมคิด” เพื่อให้ลูกๆ ได้ทำตามความตั้งใจ
กระทั่งวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา หลังจากลูกๆ ร่วมกิจกรรมใส่บาตรที่โรงเรียนในช่วงเช้า ทั้งสองได้นัดแนะให้คุณจอยขับรถพาไปธนาคารและร้านทองในช่วงบ่าย โดยคุณจอยเตรียมสมุดบัญชีและประสานเจ้าหน้าที่ธนาคารไว้ล่วงหน้า เนื่องจากต้องการให้ลูกๆ เป็นผู้ทำรายการเบิกเงินด้วยตัวเองตามที่ตั้งใจไว้
จากนั้นเดินทางไปยังร้านทองเพชรมังกร โดยคุณจอยยังคงรออยู่ห่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกชายทั้งสองเข้าไปพูดคุยกับพนักงานด้วยตัวเอง ก่อนจะเข้าไปแจ้งภายหลังว่า เด็กๆ ตั้งใจมาซื้อทองเพื่อเซอร์ไพรส์แม่จริงๆ ซึ่งทางร้านต่างเอ็นดูเด็กทั้งสองคน และคิดราคาพิเศษเพียง 8,500 บาท โดยไม่คิดค่าบล็อก ทำให้มีเงินเหลือ และเด็กๆ ได้มอบเงินส่วนที่เหลือให้คุณแม่นำไปฝากธนาคารต่อ
คุณจอยกล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวลูกชายทั้งสองคนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเห็นกระแสชื่นชมจากโลกโซเชียล รวมถึงมีคุณครูโทรศัพท์มาแสดงความยินดี แต่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเธอไม่ใช่ทองคำ หากเป็นความสำเร็จจากแนวทางการอบรมเลี้ยงดูลูก
“ดีใจมากๆ ค่ะ ที่สิ่งที่เราสั่งสอนเขาไป มันทำให้เขาคิดได้ และอยากเลี้ยงลูกชายทั้งคู่ให้เป็นลูกผู้ชายที่มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และดูแลผู้อื่นได้” คุณจอยกล่าว
ด้านน้องกัปตัน พี่ชายคนโต เปิดเผยว่า มีความคิดอยากซื้อทองให้คุณแม่มานานแล้ว และรอจังหวะเวลาที่เหมาะสม กระทั่งถึงวันแม่ปีนี้จึงมีโอกาสและมีเงินเพียงพอที่จะทำตามความตั้งใจ จึงตัดสินใจลงมือทำทันที
เมื่อถามถึงเหตุการณ์ในร้านทอง ซึ่งมีภาพเผยแพร่ในโลกออนไลน์และเห็นว่าน้องกัปตันยืนลังเลอยู่นาน เจ้าตัวตอบอย่างซื่อๆ ว่า “ตอนนั้นหนูยังไม่รู้ว่าต้องทำยังไง” เพราะยังเด็กและไม่เคยเข้าร้านทองมาก่อน จนพนักงานเดินเข้ามาทัก จึงรวบรวมความกล้าบอกตรงๆ ว่า มาซื้อทองให้แม่
น้องกัปตันเล่าด้วยรอยยิ้มว่า เจ้าของร้านทองใจดีกับตนเองมาก ทั้งพูดคุยอย่างเป็นกันเอง ให้กระเป๋าเป็นของแถม และยังลดราคาทองให้ด้วย
หลังจากมอบทองให้คุณแม่ น้องกัปตันบอกว่า แม้แม่จะไม่ได้ร้องไห้ แต่สัมผัสได้ทันทีว่าแม่ดีใจมาก ส่วนตัวเองก็รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ทำตามความตั้งใจสำเร็จ เพราะเห็นมาตลอดว่าแม่ต้องเหน็ดเหนื่อยทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
น้องกัปตันยังให้คำมั่นว่า หลังจากนี้ตนเองและน้องการ์ตูนจะเป็นเด็กดี ไม่ดื้อ และจะ “ไม่ซื้อของเยอะ” หรือใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เพื่อช่วยแม่ประหยัดเงินและแบ่งเบาภาระของครอบครัว