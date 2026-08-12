ไม่รอดสายตา! ฉก.ตาพระยา–ตชด. บุกยึดบุหรี่เถื่อน 1,780 คอตตอน ซุกชายแดนสระแก้ว

สระแก้ว- ชุดเคลื่อนที่เร็ว ฉก.ตาพระยา สนธิกำลังร่วม ตชด.ตรวจยึดบุหรี่เถื่อน1,780 คอตตอน ซุกซ่อนบริเวณ ช่องทางธรรมชาติ บ้านเนินสมบูรณ์ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว คาดรอลำเลียงออกจากพื้นที่แต่ไม่รอดสายตาเจ้าหน้าที่
วันนี้ (12 ส.ค.) หน่วยเฉพาะกิจตาพระยา ได้จัดกำลังพล ชุดเคลื่อนที่เร็ว สนธิกำลังร่วมกำลังพลร้อย.ฉก.ตชด.3 ตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศจำนวน 1,780 คอตตอน ที่ถูกนำมาซุกซ่อนไว้บริเวณช่องทางธรรมชาติ ระหว่างจุดตรวจที่ 17–19 ท้ายหมู่บ้านเนินสมบูรณ์ ม.12 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
ก่อนนำกลับมายังหน่วยเฉพาะกิจตาพระยา เพื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียด พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบ จนทราบว่าบุหรี่ดังกล่าวไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรตามที่กฎหมายกำหนด
และไม่พบตัวบุคคลที่แสดงตนเป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง จึงคาดว่าผู้เกี่ยวข้องอาจนำสิ่งของมาซุกซ่อนไว้บริเวณช่องทางธรรมชาติเพื่อรอจังหวะลำเลียงหรือขนย้ายออกจากพื้นที่
เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดบุหรี่ทั้งหมดไว้เป็นของกลาง เพื่อดำเนินการตรวจสอบและขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สำหรับการตรวจยึดสิ่งของผิดกฏหมายในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการด้านความมั่นคง ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชายแดนสระแก้ว ยังคงเดินหน้าคุมเข้มช่องทางธรรมชาติ ด้วยการออกลาดตระเวนเข้มในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการลักลอบนำสิ่งของผิดกฎหมายข้ามแดน และป้องกันการลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย