เยียวยา 5 เหยื่อคดีฆ่าฝังดินห้วยใหญ่ มอบรายละ 3 แสน รวม 1.5 ล้าน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมจังหวัดชลบุรี มอบเงินเยียวยาทายาท 5 เหยื่อคดีฆาตกรรมสองพี่น้องชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทย 3 ราย ถูกฆ่าและนำศพไปฝังในพื้นที่ห้วยใหญ่ รายละ 3 แสนบาท รวม 1.5 ล้านบาท พร้อมหน่วยงานรัฐ-เอกชนร่วมช่วยเหลือเพิ่มเติม หวังสร้างความเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมไทย
วันนี้ (12 ส.ค. ) นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายในคดีฆาตกรรมสองพี่น้องชาวรัสเซีย และครอบครัวชาวไทย 3 ราย ซึ่งถูกฆาตกรรมและนำศพไปฝังในพื้นที่รับผิดชอบ สภ.ห้วยใหญ่ ที่ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับจังหวัดชลบุรี และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม ภายใต้งาน “คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม” ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตทั้ง 5 ราย รายละ 300,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท
นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานและภาคเอกชนร่วมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) และบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
การช่วยเหลือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา ให้สามารถเข้าถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรมให้ได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมของไทย
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ยืนยันพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ทั้งผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจำเลยที่เป็นผู้บริสุทธิ์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง
ประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี โทร. 0-3846-7793