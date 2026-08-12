พบแล้ว! 3 เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อช.ทองผาภูมิ ปลอดภัย หลังหายขณะลาดตระเวนลุยป่าหาแร่ทองคำ

กาญจนบุรี – พบแล้ว 3 เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ หลังขาดการติดต่อระหว่างออกลาดตระเวนป้องกันการลักลอบขุดเจาะภูเขาหาแร่ทองคำในพื้นที่บ้านปิล๊อกคี่ จ.กาญจนบุรี อยู่ระหว่างนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่งตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลทองผาภูมิ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 3 นาย ขาดการติดต่อขณะออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อป้องกันการกระทำผิดด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยเฉพาะเส้นทางมุ่งหน้าสู่พื้นที่ตรวจยึด ซึ่งพบการลักลอบขุดเจาะภูเขาเพื่อร่อนหาแร่ทองคำ บริเวณหมู่ 4 บ้านปิล๊อกคี่ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ห่างจากชายแดนไทย-เมียนมาประมาณ 4 กิโลเมตร
ล่าสุดพบตัว ได้แก่ นายสมชาย สันทัด อายุ 44 ปี นายพรภวิษย์ ฉิมพลี อายุ 31 ปี และนายพาจือ สังขละวิกูล อายุ 29 ปี เบื้องต้นทั้งหมดมีอาการปลอดภัย และอยู่ระหว่างนำตัวออกจากพื้นที่ด้วยเฮลิคอปเตอร์ เพื่อเดินทางไปตรวจสุขภาพอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลทองผาภูมิ
โดยก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ทั้ง 3 นายออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา ตามเส้นทางมุ่งหน้าสู่แปลงตรวจยึดประมาณ 14 ไร่ ในพื้นที่หมู่ 4 บ้านปิล๊อกคี่ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบการลักลอบขุดเจาะภูเขาเพื่อร่อนหาแร่ทองคำ และอยู่ห่างจากชายแดนไทย-เมียนมาประมาณ 4 กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่มีกำหนดกลับมาพบกับเจ้าหน้าที่ชุดอื่นที่หมู่บ้านปิล๊อกคี่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม แต่เมื่อถึงเวลานัดหมายกลับไม่พบทั้ง 3 นาย และไม่สามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์หรือวิทยุสื่อสารได้ จึงมีการระดมกำลังจากอุทยานฯ ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน ฝ่ายปกครอง และตำรวจ สภ.ปิล๊อก ออกค้นหาอย่างเร่งด่วน
การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากพื้นที่เป็นป่าภูเขาสูงชัน สลับซับซ้อน ฝนตกต่อเนื่อง และเป็นพื้นที่ที่มีสัตว์ป่า โดยเฉพาะเสือโคร่ง ขณะที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้สนับสนุนภารกิจค้นหาทางอากาศ โดยนำเฮลิคอปเตอร์เข้าบินสำรวจพื้นที่
ล่าสุด เจ้าหน้าที่สามารถค้นพบตัวทั้ง 3 นายและนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย ท่ามกลางความโล่งใจของครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน โดยหลังจากนำตัวลงที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวบริเวณเขื่อนวชิราลงกรณแล้ว จะนำทั้งหมดส่งโรงพยาบาลทองผาภูมิเพื่อตรวจสุขภาพต่อไป