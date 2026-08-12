(คลิป)ญาติทำพิธีเก็บอัฐิ “ฮลุน โซโล่”เตรียมลอยอังคารแม่น้ำโขงท่องโลกใบใหม่

กาฬสินธุ์-ญาติทำพิธี เก็บอัฐิ “ฮลุน โซโล่”ก่อนถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์นำอัฐิเก็บไว้ที่วัดก่อนจะหารือกำหนดวันแบ่งเถ้ากระดูกส่วนหนึ่งไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขงเพื่อส่งฮลุนเดินทางไกลครั้งสุดท้ายสู่ภพภูมิใหม่ ส่วนพัดลม ข้าวของ และข้าวสาร ที่มีแฟนคลับ และผู้มาร่วมทำบุญจำนวนมากนั้น ทางญาติจะนำไปบริจาคให้กับสถานที่ต่างๆเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับฮลุนต่อไป
วันนี้( 12 ส.ค.) เวลา 05.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดรังษีชัชวาลย์ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ญาติ และครอบครัว ได้ทำพิธี เก็บอัฐิ “ฮลุน โซโล่” หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์ชื่อดังสายแบกเป้เที่ยว ที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจีย ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฌาปนกิจ วันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางความอาลัยของครอบครัว ญาติ หน่วยงาน และเอฟซี ผู้ที่มาร่วมส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายกันจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
โดยญาติ ฮลุน โซโล่ นำเถ้าอัฐิมาจัดเตรียมตามประเพณี พร้อมนิมนต์พระสงฆ์ ประพรมน้ำหอม เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนำไปทำพิธีทำบุญที่บ้านเลขที่ 340 บ้านสี่แยก หมู่ 10 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ ซึ่งเป็นบ้านเกิด ซึ่งช่วงเช้าวันนี้มีพิธีทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ ก่อนอัฐินำไปเก็บไว้วัด และเตรียมที่จะนำเถ้ากระดูกส่วนหนึ่งไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีระยะทางยาวไกลในพื้นหลายประเทศ เพื่อให้ “ฮลุน” ได้เดินทางไกลสู่ภพภูมิใหม่ เป็นการส่งท้ายการเดินทางครั้งสุดท้ายของชายหนุ่มผู้รักการเดินทางและการใช้ชีวิตอย่างอิสระ
นายสมพงษ์ เป็งสุข ลุงของฮลุน กล่าวว่า วันนี้มีพิธีเก็บอัฐิ แล้วนำมาทำพิธีทำบุญที่บ้านตามประเพณี มีทั้งการทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ ซึ่งหลังจากทำบุญเสร็จแล้ว ญาติพี่น้อง ก็จะมีการปรึกษากัน อาจจะนำเถ้ากระดูกส่วนหนึ่งไปลอยอังคาร ที่แม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีระยะทางยาวไกล ครอบคลุมหลายประเทศ เพื่อที่จะให้ของฮลุน ได้เดินทางท่องโลกใบใหม่ตามที่ชื่นชอบ ส่วนจะไปลอยอังคารไปวันไหน เมื่อไหร่ และจังหวัดไหนนั้น ต้องปรึกษากันก่อน
สำหรับอัฐิ ที่เหลือ ก็จะนำไปเก็บไว้ที่วัด เพื่อที่จะทำบุญครบ 100 วัน แล้วนำอัฐิ ไว้กับพ่อของฮลุนต่อไป อย่างไรก็ตามในส่วนของพัดลม ข้าวของ และข้าวสาร ที่มีแฟนคลับ และผู้มาร่วมทำบุญกันจำนวนมากนั้น ทางญาติจะนำไปมอบและบริจาคให้กับสถานที่ต่างๆเพื่อ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับฮลุนต่อไป
ทั้งนี้ในนามของครอบครัวฮลุน ต้องขอขอบพระคุณทุกภาคส่วน และเอฟซีทุกคนที่ให้กำลังใจ และให้การช่วยเหลือจนการจัดงานศพฮลุนสำเร็จไปด้วยดี
อย่างไรก็ตามตลอดช่วงพิธีงานศพที่ผ่านมา มีแฟนคลับและผู้ติดตามจำนวนมากเดินทางมาร่วมไว้อาลัย พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวและความประทับใจที่มีต่อ “ฮลุน โซโล่” ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยกล้าที่จะออกเดินทาง ตามหาความฝัน และใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง
แม้วันนี้การเดินทางของ “ฮลุน โซโล่” บนโลกใบนี้จะสิ้นสุดลง แต่เรื่องราวจากการเดินทางทั่วโลก รวมถึงความมุ่งมั่นและความกตัญญูที่ ฮลุนได้แสดงออกมาตลอด ยังคงอยู่ในความทรงจำของครอบครัว แฟนคลับ และผู้ติดตามต่อไป