ปูพรมค้นหา 3 เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อช.ทองผาภูมิ สูญหายเข้าวันที่ 2 ฝ่าป่าฝน-เขาสูงชัน เสี่ยงเจอเสือโคร่ง

กาญจนบุรี – ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ปูพรมค้นหา 3 เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ หลังขาดการติดต่อระหว่างออกลาดตระเวนเข้าวันที่ 2 ในพื้นที่ป่าภูเขาสูงชัน เส้นทางเต็มไปด้วยอุปสรรคจากฝนตกต่อเนื่องและสภาพป่ารกทึบ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าอันตราย โดยเฉพาะเสือโคร่ง ขณะที่กรมอุทยานฯ ผนึกกำลังทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองเร่งค้นหา หวังพบเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 นายอย่างปลอดภัย
กรณีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 3 นาย ขาดการติดต่อขณะออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อป้องกันการกระทำผิดด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยเฉพาะเส้นทางมุ่งหน้าสู่พื้นที่ตรวจยึด ซึ่งพบการลักลอบขุดเจาะภูเขาเพื่อร่อนหาแร่ทองคำ บริเวณหมู่ 4 บ้านปิล๊อกคี่ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ห่างจากชายแดนไทย-เมียนมาประมาณ 4 กิโลเมตร
การหายตัวไปเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 นายออกลาดตระเวนตามเส้นทางที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายสำคัญคือแปลงตรวจยึดพื้นที่ประมาณ 14 ไร่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขุดเจาะภูเขาเพื่อหาแร่ทองคำ ขณะเดียวกันพื้นที่ดังกล่าวมีฝนตกต่อเนื่องทุกวัน ทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ต่อมาเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 นายมีกำหนดกลับมาพบกับเจ้าหน้าที่ชุดอื่นที่หมู่บ้านปิล๊อกคี่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม แต่เมื่อถึงเวลานัดหมายกลับไม่พบทั้ง 3 นาย เจ้าหน้าที่จึงพยายามติดต่อผ่านโทรศัพท์และวิทยุสื่อสาร แต่ไม่สามารถติดต่อได้จนถึงเช้าวันที่ 12 สิงหาคม จึงเริ่มระดมกำลังออกค้นหาอย่างเร่งด่วน
สำหรับพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่สูญหายเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพภูเขาสูงชันและสลับซับซ้อน ประกอบกับฝนตกต่อเนื่อง ทำให้การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบาก อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่พบสัตว์ป่า โดยเฉพาะ เสือโคร่ง จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติภารกิจ
ล่าสุด เวลา 08.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม นายราชันต์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) และนายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ได้ประสานขอกำลังสนับสนุนจาก พ.อ.สรายุทธ ศรลัมพ์ ผบ.ฉก.ลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ และ ผบ.ร.19 พร้อมด้วย พ.อ.เจนยุทธ ประเสริฐพงศ์ธร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ รวมทั้งตำรวจตระเวนชายแดน ฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิ และตำรวจ สภ.ปิล๊อก เพื่อบูรณาการกำลังออกค้นหา
ขณะเดียวกัน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับรายงานเหตุและสั่งการให้สนับสนุนภารกิจค้นหา โดยมีการนำเฮลิคอปเตอร์เข้าบินค้นหาทางอากาศ เพื่อช่วยสำรวจพื้นที่ป่าที่มีสภาพภูมิประเทศซับซ้อนและเข้าถึงได้ยาก
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเดินหน้าค้นหาอย่างต่อเนื่อง โดยมีความหวังว่าจะพบเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั้ง 3 นาย และสามารถนำตัวกลับออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย