ตชด.ไล่กวด-ยิงยางสกัดระทึกเช้ามืด!ปาเจโร่ขนยา 4 ล้านเม็ด ปีนเกาะกลางถนน-รวบคนขับพยายามหนีทันควัน

เชียงราย - ตชด.ระดมกำลังแกะรอย-ไล่กวดยิงสกัดระทึกตอนตีห้า..ปาเจโร่ขนยาบ้าบนถนนแม่จัน-เชียงแสน ต้องยิงยางให้เสียหลักพุ่งขึ้นเกาะกลาง แต่คนขับยังวิ่งหนี จนท.ต้องไล่จับตัวจนได้ พบในรถขนยานรก 4 ล้านเม็ด
เมื่อเวลา 03.00 น.วันนี้ (12 ส.ค.) พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบช.ตชด.พล.ต.ต.วรพัฒน์ บุญมา ผบก.ตชด.ภาค 3 มอบหมายให้ พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 นำกำลังพล ชุด ศอ.ปส.บก.ตชด. ภาค 3 ร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็ว ร้อย ตชด327 นำโดย พ.ต.ท.ชวลิต คำตื้อ รอง ผกก. หัวหน้า ร้อย ตชด.327 พ.ต.ต.ธนวัฒน์ ทิพวรี ผบ.ร้อย ตชด.327 นำกำลังออกสกัดกั้นขบวนการขนยาเสพติดบนทางหลวงหมายเลข 1016 สาย อ.เชียงแสน ไปยัง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
หลังจากช่วงค่ำวันที่ 11 ส.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะใช้เส้นทางดังกล่าวลักลอบขนของกลางจากชายแดนไทย-สปป.ลาว ติดแม่น้ำโขงด้าน อ.เชียงแสน เพื่อนำเข้าสู่ชั้นในของประเทศ
ต่อมาเวลาประมาณ 05.00 น.วันนี้(12 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรถยนต์เอนกประสงค์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นปาเจโร่ สีดำ หมายเลขทะเบียน จ.เชียงราย ขับจากชายแดน อ.เชียงแสน ไปตามถนนสายดังกล่าวมุ่งหน้าไปทาง อ.แม่จัน ตรงกับที่ได้รับแจ้ง จึงนำยาพาหนะออกติดตามตั้งแต่รถคันดังกล่าวขับออกจาก ต.เวียง อ.เชียงแสน
แต่สังเกตเห็นว่าคนขับรถต้องสงสัยได้ไหวตัวทันและเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งเครื่องติดตามไปอย่างกระชั้นชิด และใช้ปืนยิงที่ล้อรถเพื่อให้หยุด กระทั่งถึงเขตบ้านดอยจำปี หมู่ 7 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน รถต้องสงสัยได้เสียหลักพุ่งขึ้นบนเกาะกลางถนนซึ่งเป็น 4 ช่องจราจร เจ้าหน้าที่เห็นมีชายคนขับสวมใส่เสื้อสีดำเปิดประตูรถและออกวิ่งแล้วหกล้มก่อนจะกระโดดลงร่องน้ำข้างทางเพื่อหลบหนี
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้วิ่งไล่ติดตามไปอย่างกระชั้นชิด จนจับกุมตัวชายคนดังกล่าวเอาไว้ได้ ก่อนควบคุมตัวเข้าตรวจค้นรถ ซึ่งพบบรรทุกกระสอบฟางสีรุ้งมาด้วยจำนวน 20 ใบ ภายในบรรจุห่อยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ประทับตราที่ห่อเป็นตัวเลข 999 สีน้ำเงิน เบื้องต้นมีจำนวนรวมประมาณ 4,000,000 เม็ด
เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวคนขับพร้อมของกลางส่ง ร้อย ตชด.327 พื้นที่ อ.แม่จัน เพื่อดำเนินคดี ตรวจนับของกลางอย่างละเอียดอีกครั้ง และขยายผลตามกฎหมายต่อไป.