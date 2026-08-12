ระดมกำลังค้นหา 3 เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อช.ทองผาภูมิ สูญหายขณะลาดตระเวนสกัดแก๊งลักลอบขุดทอง

กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหา 3 เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ หลังขาดการติดต่อและสูญหายระหว่างออกลาดตระเวนป้องกันขบวนการลักลอบขุดเจาะภูเขาเพื่อหาแร่ทองคำ เบื้องต้นเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เพิ่งเข้าปฏิบัติงานใหม่ 2 นาย และเจ้าหน้าที่เก่า 1 นาย ขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนภารกิจค้นหา
วันนี้ ( 12 ส.ค.) มีรายงานเบื้องต้นระบุว่า เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จำนวน 3 นาย ได้ออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบเข้าพื้นที่ป่าและเจาะภูเขาเพื่อหาแร่ทองคำ ก่อนจะขาดการติดต่อและไม่สามารถกลับออกจากพื้นที่ได้ตามกำหนด
หลังทราบเหตุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ออกค้นหาอย่างเร่งด่วน พร้อมประสานกำลังสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเร่งติดตามหาเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 นาย
ล่าสุด เพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยแพร่ข้อความระบุว่า “ด่วน! รมว.ทส. ส่งเฮลิคอปเตอร์บินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ทองผาภูมิ ที่สูญหายขณะปราบขบวนการลักลอบขุดทอง” เพื่อสนับสนุนภารกิจค้นหาทางอากาศและเพิ่มความรวดเร็วในการติดตามตัวเจ้าหน้าที่ที่สูญหาย
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างปูพรมค้นหาในพื้นที่ โดยจะเร่งติดตามสถานการณ์และรายงานความคืบหน้า รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับจุดที่พบเบาะแสของเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 นายต่อไป