แพงรับวันแม่! ดอกมะลิราคาพุ่งแตะกิโลละพัน ร้านดอกไม้หันใช้ “ดอกพุด” แทน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ราคาดอกไม้สดวันแม่พุ่ง ดอกมะลิซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของวันแม่ ราคาปรับขึ้นกว่าเท่าตัว จากเดิมประมาณลิตรละ 300-400 บาท ขยับแตะ 1,000 บาท ขณะที่ร้านดอกไม้บางแห่งหันมาใช้ “ดอกพุด” เป็นทางเลือกแทน เพื่อควบคุมต้นทุน ขณะที่บรรยากาศซื้อขายยังคึกคัก ประชาชนทยอยซื้อดอกไม้และพวงมาลัยเพื่อมอบให้แม่
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจราคาดอกไม้สดภายในตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พบว่าร้านจำหน่ายดอกไม้หลายแห่งมีการปรับราคาสูงขึ้นในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งประชาชนจะนำดอกไม้และพวงมาลัยไปมอบให้แม่ เพื่อแสดงความรักและความกตัญญู
เจ้าของร้านดอกไม้น้องคุณ-โอ๊ต เปิดเผยว่า ช่วงวันแม่ราคาดอกไม้ปรับสูงขึ้นซึ่งมาจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะความต้องการดอกมะลิที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่และได้รับความนิยมในการนำมาร้อยพวงมาลัย
โดยราคาดอกมะลิจากเดิมประมาณลิตรละ 300-400 บาท ปัจจุบันขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาท ขณะที่ดอกดาวเรืองจากเดิมดอกละประมาณ 1.50 บาท ปรับขึ้นเป็น 3-5 บาท ตามขนาด ส่วนดอกกุหลาบอยู่ที่ประมาณดอกละ 7-15 บาท
ส่วนพวงมาลัยดอกมะลิสำเร็จรูป มีราคาตั้งแต่ประมาณ 30 บาท ส่วนพวงขนาดใหญ่หรือสั่งทำพิเศษ ราคาอยู่ที่ประมาณ 300-500 บาท ขณะที่ร้านค้าบางแห่งเลือกใช้ดอกพุด ซึ่งมีราคาย่อมเยากว่า มาเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการพวงมาลัยในราคาที่ประหยัดลง
อย่างไรก็ตาม แม้ราคาดอกไม้จะปรับตัวสูงขึ้น แต่บรรยากาศการซื้อขายยังคงคึกคัก มีประชาชนทยอยเข้ามาเลือกซื้อดอกไม้และพวงมาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปมอบให้คุณแม่ในวันแม่แห่งชาติ สะท้อนถึงความตั้งใจของลูก ๆ ที่ต้องการแสดงความรักและความกตัญญูต่อบุพการี แม้ราคาดอกไม้จะสูงขึ้นก็ตาม