สาว17เมืองช้างโหดจัด! บุกกระทืบเด็กหญิง ม.1 ถึงหน้าร.ร. เตะศีรษะต่อยหน้าจับหัวกระแทกพื้นปูน แม่นำคลิปโร่แจ้งความ

สุรินทร์- สาววัย 17 เมืองช้างโหดจัด บุกกระทืบเด็กหญิง ม.1 อายุ 13 ปีถึงหน้าโรงเรียน เตะศีรษะ ต่อยใบหน้า จับหัวกระชากกระแทกพื้นปูน ได้รับบาดเจ็บ แม่รับไม่ได้นำคลิปพาลูกสาวโร่แจ้งความ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการ ขณะลูกสาวไม่กล้าไปโรงเรียน
วันนี้ ( 11 ส.ค.69) ผู้สื่อข่าว ได้รับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม จากนางสาวสุกัญญา อายุ 37 ปี อยู่บ้าน ม.9 บ.เฉลิมพระเกียรติ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ หลังจากลูกสาว คือ ด.ญ. ปลา (นามสมมุติ) เยาวชนวัย 13 ปี ถูก น.ส.เอ (นามสมมุติ) เยาวชนอายุ 17 ปี ซึ่งเป็นบุคคลนอกโรงเรียน ทำร้ายร่างกาย โดยได้เข้าแจ้งความไว้แล้วกับ ร.ต.อ ปาล เมืองกลาง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองสุรินทร์ เมื่อวันที่ 10 ส.ค.69 ที่ผ่านมา
โดยเหตุเกิดเมื่อเวลา 16.00 น.ของวันที่ 10 ส.ค.69 ที่ถนนด้านหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ด้วยการเตะที่ศีรษะ จับหัวกระแทกกับพื้นปูน ต่อยและเตะใบหน้า กระชากหัว จนได้รับบาดเจ็บ จนมีรอยถลอกตามร่างกาย โดย นางสาวสุกัญญา หารคำ ยังได้นำคลิปหลักฐานขณะลูกสาวถูกทำร้ายมาเป็นหลักฐานในการแจ้งความด้วย ซึ่งเป็นคลิปที่กลุ่มเพื่อนของ น.ส.เอ ถ่ายไว้
เด็กหญิง ปลา (นามสมมุติ )อายุ 13 ปี เรียนอยู่ชั้น ม.1 เล่าว่า เมื่อเวลาประมาณเวลา 16.00 น. หลังเลิกเรียน ตนได้ถูก น.ส.เอ อายุ 17 ปี รุ่นพี่นอกโรงเรียน ทำร้ายร่างกาย สาเหตุเพราะเขาคิดว่าตนไปว่าเขา ทำไมรวยนักรวยหนาและมีคนพูดว่าที่เขารวยเพราะขายตัวหรือว่าขายยา ซึ่งตนพิมพ์ในแชทฯ ส่วนตัวคุยกับคนหนึ่ง ไม่รู้ว่าเขาเห็นแชทฯส่วนตัวได้อย่างไร แล้วเขาก็มาทำร้ายตน ซึ่งตอนแรกเพื่อนตนได้ทะเลาะกับเขามาก่อน จากนั้น เขาบอกให้ตนมาคุยกันที่โรงเรียน เมื่อตนไปคุยกับเขาเสร็จ จากนั้นเขากระชากหัวหนูลงกับพื้นแล้วเขาก็ใช้ขาเตะหัวตนเอง ทำร้ายสักพัก เขาเลยหยุดเพราะมีคนบอกให้หยุด ตนเลยขึ้นรถกลับบ้านและก็ทักบอกแม่ หลังจากนั้นแม่ก็พาไปแจ้งตำรวจ
ด้าน นางสาวสุกัญญา อายุ 37 ปี แม่ของเด็กหญิงที่ถูกทำร้าย กล่าวว่า น.ส.เอ อายุ 17 ปี เขาอยู่กันเป็นกลุ่มวัยรุ่น ไม่มีพ่อแม่ จึงอยากให้หน่วยงานไหนก็ได้ ที่พอจะดูแลได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีทำร้ายคนอื่นและมาทำร้ายลูกตนอีก ไม่อยากให้มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรแบบนี้ เกิดขึ้นอีก ตอนนี้ลูกสาวไม่กล้าไปโรงเรียน เพราะกลัวเขาจะกลับมาทำร้ายอีก ทั้งที่ในโรงเรียนและที่อื่นอีก จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้ามาดูแลเด็กพวกนี้ด้วย และตนแจ้งความไว้แล้ว เพื่อขอความเป็นธรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกสาวของตน