(คลิป)น้ำตาท่วมวัด! แฟนคลับนับหมื่นร่วมส่ง “ฮลุน โซโล่” ครั้งสุดท้าย เผย “กระเป๋าเหลือง” ใบแรก ตำนานนักเดินทางล่าฝัน

กาฬสินธุ์-น้ำตาท่วมวัด! ญาติพร้อมแฟนคลับเรือนหมื่น แห่ส่ง “ฮลุน โซโล่” เป็นครั้งสุดท้าย ทำพิธีฌาปนกิจที่วัดรังษีชัชวาลย์ ชูเป็นตำนานคนล่าฝัน ชายหนุ่มผู้สู้ชีวิตยอดกตัญญูเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย ขณะที่ญาติโชว์กระเป๋าสีเหลือง แห่พร้อมหีบศพ “ฮลุน” รักและเก็บเงินซื้อตั้งแต่เริ่มเรียนจุฬาฯ
บรรยากาศ ที่บ้านเลขที่ 340 บ้านสี่แยก หมู่ 10 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ แฟนคลับจากทั่วประเทศ มาร่วมงานศพเนืองแน่น กระทั่งเวลา 12.40 น.ญาติเริ่มเคลื่อนย้ายศพน้องฮลุน ไปยังวัดรังษีชัชวาลย์ โดยยกหีบศพขึ้นรถกระบะที่ถูกตกแต่งสวยงามพร้อมกับกระเป๋าเป้สีเหลือง ซึ่งเป็นกระเป๋าที่ฮลุนใช้เดินทางใบแรก โดยครอบครัวและเอฟซี เพื่อนบ้าน นักเรียน หลายพันคน ร่วมกันเดินเท้า ท่ามกลางความโศกเศร้า ญาติและแฟนคลับหลายคนพากันหลั่งน้ำตาด้วยความอาลัย เส้นทางจากบ้านไปวัด ระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร
ตั้งแต่ประตูทางเข้าวัด มีการนำแผ่นภาพถ่ายการเดินทางของ “ฮลุน โซโล่” ที่บันทึกเอาไว้ระหว่างเดินทางไปเที่ยวประเทศต่างๆ มีแฟนคลับ ประชาชน ให้ความสนใจดูภาพ “ฮลุน” จำนวนมาก ต่างทึ่งในความสามารถ ต้องใช้ความกล้าจากความเสี่ยงภัย ทั้งยังมีการจัดโรงทาน น้ำดื่ม อาหาร ให้บริการคนที่มาร่วมงาน โดยมีนายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี
นางมารตี พรมดี อายุ 61 ปี แฟนคลับ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่าได้มาดูภาพนิทรรศการ “ฮลุน” แล้วรู้สึกชื่นใจ แต่รู้สึกเสียใจมากที่ “ฮลุน” จากไปเร็วเกินไป ทำให้รู้ว่าตอนเด็กบ้านมีฐานะยากจน แต่ด้วยความตั้งใจเรียนหนังสือ ไม่เคยออกนอกเส้นทาง ตั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วเดินตามความฝัน ชอบที่เป็นเด็กที่สู้ชีวิต แค่มาดูภาพไม่ยากจะร้องไห้ แต่น้ำตามันไหลออกมาเอง การเดินทางท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่ เชื่อว่าหลายคนหากไปแบบนี้คงจะท้อแต่ “ฮลุน” ไม่เคยท้อ ดูคลิปจบน้ำตาก็ไหลออกมาทั้งรอยยิ้ม ก็จะดูคลิป “ฮลุน” ต่อไปจนกว่าจะครบ
ขณะที่น.ส.รัตบงกช คำภูจูม แฟนคลับ จ.มหาสารคาม กล่าวว่า รู้สึกเสียใจเพราะเป็นเอฟซี ได้ติดตามจริงจังในช่วงปีใหม่ ประทับใจตรงที่มีความสามารถในการใช้ชีวิตการเดินทางที่ไม่กลัวอะไรเลย ถือเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ๆที่ต้องการจะนำเสนอผลงานเปิดโลกผ่านยูทูบ
สำหรับกิจกรรมก่อนพิธีฌาปนกิจ มีการไว้อาลัยหน้าศพ เริ่มจากหมอลำวีรพงษ์ วงศ์ศิลป์ ศิลปินภูไท ได้แสดงรำสด และการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม รำหน้าไฟไว้อาลัย ขณะเดียวกันมีตัวแทนเอฟซี แฟนคลับกล่าวไว้อาลัยและเชิดชูให้ “ฮลุน โซโล่” คือตำนานคนล่าฝัน ชาวหนุ่มผู้สู้ชีวิต ยอดกตัญญูเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย มีประชาชน และแฟนคลับ ร่วมในพิธี เกือบหมื่นคน
อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ได้รับความสนใจ คือกระเป๋าเป้เดินทาง ญาตินำมาขึ้นรถพร้อมกับร่างของ “ฮลุน” เปรียบเสมือนการเดินทางไปส่งเป็นครั้งสุดท้าย โดยกระเป๋าเป้สีเหลืองขนาดใหญ่ ญาติบอกว่า “ฮลุน” รักมากที่สุด เนื่องจากเป็นกระเป๋าเดินทางใบแรกที่เก็บเงินซื้อเอง ในระหว่างที่ทำงาน และเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากสำเร็จการศึกษา ก็ได้ใช้กระเป๋าเป้ใบนี้ออกเดินทางล่าฝัน ก่อนที่จะมีอีกหลายใบ แต่ใบที่อยู่ประเทศจอร์เจีย ไม่ได้ส่งกลับมา
สำหรับ ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo) หรือ นายบวรทัต เป็งสุข คือยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวแบกเป้ชาวไทยชื่อดัง เจ้าของเพจ ฮลุน โซโล่ มีผู้ติดตามรวมหลายล้านคน โดดเด่นจากการเดินทางลุยเดี่ยวไปกว่า 50 ประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เข้าถึงยากหรือมีความเสี่ยงสูง ชีวิตช่วงแรกเป็นเด็กกำพร้าจากอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สูญเสียพ่อตั้งแต่ 4 ขวบ และแม่แยกทาง เติบโตมากับย่าสู้ชีวิตและให้ความสำคัญกับการศึกษา
ด้วยความพยายามสามารถ สอบได้และจบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุนจุฬาฯ-ชนบท อดีตเคยทำงานเป็นเด็กโรงงานและหาเงินส่งตัวเองเรียน เก็บหอมรอมริบและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ เพื่อทำตามความฝันเดินทางรอบโลก ในฐานะนักเดินทางชื่อ “ฮลุน” มาจากชื่อเล่นจริงที่แม่ตั้งให้ว่า “หลุน” แต่คนมักออกเสียงเพี้ยน จึงนำมาปรับใช้เป็นชื่อเพจทำคอนเทนต์แนวแบกเป้คนเดียว (Backpacker) เจาะลึกดินแดนแปลกตาและพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น โซมาเลีย อัฟกานิสถาน อิหร่าน ปากีสถาน
สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ติดตามจำนวนมาก จากทัศนคติและการสู้ชีวิตเหตุการณ์การเสียชีวิต ได้เกิดเหตุขาดการติดต่อกับครอบครัว ขณะเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์คนเดียวที่ประเทศจอร์เจีย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ต่อมาทางการไทยและกระทรวงการต่างประเทศ ได้ประสานงานติดตามค้นหา ก่อนจะได้รับรายงานและยืนยันการเสียชีวิตของ “ฮลุน” ในเวลาต่อมา สร้างความเศร้าสลดให้แก่แฟนคลับและชาวโซเชียลเป็นอย่างมาก