ผู้ประกอบการท่องเที่ยวตราดจี้รัฐเร่ง “ไทยเที่ยวไทยพลัส” ชี้ท่องเที่ยวซบหนัก แนะใช้เงื่อนไขง่าย-กระจายสิทธิทั่วถึง

ตราด – ผู้ประกอบการท่องเที่ยวตราดเรียกร้องรัฐบาลเร่งเดินหน้าโครงการ “ไทยเที่ยวไทยพลัส” หวังกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศ หลังภาพรวมการท่องเที่ยวครึ่งปีแรกยังไม่ดี โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาวที่ห้องพักบนเกาะกูดยังเหลือจำนวนมาก แนะรัฐเริ่มโครงการให้ทันช่วงโลว์ซีซันตั้งแต่เดือน ก.ย.ไปจนถึงสิ้นปี พร้อมลดเงื่อนไขที่ยุ่งยาก และเปิดให้ใช้สิทธิครอบคลุมทั้งที่พัก อาหาร การเดินทาง สินค้า และกิจกรรมท่องเที่ยว เพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการให้กว้างที่สุด
หลังรัฐบาลเตรียมดำเนินโครงการ “ไทยเที่ยวไทยพลัส” ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงกรีนซีซันหรือโลว์ซีซัน โดยคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2569 มีเป้าหมายช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ
นางวิภา สุเนตร ประธานหอการค้าจังหวัดตราด และเจ้าของโรงแรมบ้านปูรีสอร์ท อ.เมืองตราด เปิดเผยว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวของประเทศไทยและจังหวัดตราดในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา ยังอยู่ในภาวะไม่ดีนัก จึงต้องการแรงกระตุ้นจากภาครัฐ โดยที่ผ่านมาโครงการลักษณะสนับสนุนค่าที่พักให้กับนักท่องเที่ยวตามอัตราที่รัฐบาลกำหนด ถือว่าได้ผล เพราะเมื่อนักท่องเที่ยวได้รับสิทธิแล้ว จะเกิดการใช้จ่ายต่อเนื่องทั้งร้านอาหาร สินค้า การเดินทาง และบริการต่างๆ
ดังนั้น รัฐบาลควรเร่งดำเนินมาตรการให้ทันช่วงโลว์ซีซัน โดยเฉพาะตั้งแต่เดือน ก.ย.เป็นต้นไปจนถึงปลายปี 2569 ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
นางวิภา กล่าวว่า สิ่งที่รัฐบาลควรปรับคือการกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยควรกระจายสิทธิให้ครอบคลุมผู้ประกอบการทุกกลุ่ม และไม่ควรกำหนดหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดหรือซับซ้อนจนเกินไป เพราะผู้ประกอบการบางรายอาจติดข้อจำกัดด้านเอกสารหรือใบอนุญาต ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการและไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการ
นอกจากนี้ หากรัฐบาลต้องการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ควรเปิดให้สิทธิครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ไม่ใช่เฉพาะค่าที่พัก แต่ควรรวมถึงค่าเดินทางทั้งทางบกและทางอากาศ การซื้อสินค้า การรับประทานอาหาร ตลอดจนค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เม็ดเงินจากมาตรการกระจายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในวงกว้าง
ด้านนางสาววรารัตน์ โชติวรรณ เจ้าของโรงแรมตราดซิตี้ อ.เมืองตราด กล่าวว่า รัฐบาลหลายยุคต่างมีแนวคิดใช้มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่สิ่งสำคัญคือการออกแบบโครงการให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ง่าย หากมีเงื่อนไขหรือขั้นตอนที่ยุ่งยากมากเกินไป อาจทำให้ทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่ได้รับสิทธิเกิดความไม่สะดวก และท้ายที่สุดอาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามเป้าหมาย
สำหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดตราดในขณะนี้ ยอมรับว่ายังไม่ดีนัก และได้รับผลกระทบจากภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างชัดเจน โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาวเข้าพรรษาที่ผ่านมา พบว่าห้องพักยังไม่เต็ม โดยเฉพาะบนเกาะกูด ซึ่งแตกต่างจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ห้องพักส่วนใหญ่มีอัตราการเข้าพักสูง
ผู้ประกอบการจึงต้องการให้รัฐบาลเร่งเดินหน้าโครงการ “ไทยเที่ยวไทยพลัส” ให้ทันช่วงโลว์ซีซันต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี 2569 เพื่อให้มาตรการสอดคล้องกับสถานการณ์จริง และสามารถดึงนักท่องเที่ยวคนไทยออกเดินทางได้มากขึ้น
พร้อมเสนอให้รัฐบาลออกแบบสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลาย ไม่จำกัดเพียงค่าที่พักหรือค่าอาหาร แต่ควรรวมถึงการเดินทาง การซื้อสินค้า และกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้เงินจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายเข้าสู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง และช่วยพยุงผู้ประกอบการในช่วงโลว์ซีซัน