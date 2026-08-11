บุกไซต์ดาต้าเซ็นเตอร์ทุนจีนที่ระยอง แรงงานเถื่อนแตกฮือ วิ่งหนี-กระโดดคลอง รวบ 24 เมียนมา-จีน ไม่มีใบอนุญาตทำงาน

ระยอง – จัดหางานจังหวัดระยอง สนธิกำลังตำรวจ ตม. ฝ่ายปกครอง และหน่วยความมั่นคง บุกตรวจไซต์ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ของทุนจีน หลังถูกร้องเรียนมีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน พบแรงงานกว่า 400 คน เจ้าหน้าที่เห็นถึงกับแตกฮือ วิ่งหนีกระเจิง หลายรายกระโดดลงคลองว่ายน้ำหนี สุดท้ายรวบได้ 24 ราย เป็นชาวเมียนมา 20 คน และชาวจีน 4 คน ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ส่งดำเนินคดี พร้อมประสาน ตม.ผลักดันออกนอกประเทศ
วันนี้ (11 ส.ค. ) นายณัฐพล รักชาติ จัดหางานจังหวัดระยอง สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ตำรวจสันติบาล 1 กอ.รมน.จังหวัดระยอง สภ.บ้านฉาง และฝ่ายปกครองอำเภอบ้านฉาง ภายใต้การสั่งการของนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าตรวจสอบไซต์งานก่อสร้างศูนย์ข้อมูล หรือดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ของกลุ่มทุนจีน ในพื้นที่หมู่ 6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
การเข้าตรวจสอบครั้งนี้ สืบเนื่องจากได้รับการร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า ภายในพื้นที่ก่อสร้างมีแรงงานสัญชาติจีนและเมียนมาร์ลักลอบเข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต เจ้าหน้าที่จึงบูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบและตรวจเอกสารแรงงานทั้งหมด
เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงไซต์งาน ซึ่งมีพื้นที่ก่อสร้างและแคมป์ที่พักขนาดใหญ่กว่า 100 ไร่ พบแรงงานจำนวนมากกำลังทำงานและพักอาศัยอยู่ภายในพื้นที่ คาดว่ามีมากกว่า 400 คน
ทันทีที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ แรงงานบางส่วนเกิดความตกใจและพากันวิ่งหนีไปคนละทิศละทาง เจ้าหน้าที่ต้องกระจายกำลังติดตามจับกุม โดยพบว่าหลายรายพยายามหลบหนีด้วยการกระโดดลงคลองและว่ายน้ำหนีออกจากพื้นที่ แต่เจ้าหน้าที่สามารถติดตามควบคุมตัวไว้ได้
จากการตรวจสอบเอกสารและคัดกรองแรงงาน สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดได้รวม 24 คน แบ่งเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ ชายและหญิง จำนวน 20 คน และแรงงานสัญชาติจีน จำนวน 4 คน โดยทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านฉาง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขณะเดียวกัน ได้ประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง ดำเนินการตามกฎหมายคนเข้าเมือง และเตรียมผลักดันแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดออกนอกราชอาณาจักรตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของแรงงานและนายจ้าง รวมถึงเอกสารการจ้างงานของแรงงานทั้งหมดภายในไซต์ก่อสร้าง เพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป