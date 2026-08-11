งัดหลักฐานปี 33 สู้! เจ้าอาวาสเปิดบัญชีวัด-รูปถ่ายยืนยัน "นายเฮียง" ถวายที่ดินจริงสร้างวัดป่าอดุลยาราม

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-สะเทือนวงการสงฆ์ เหตุกลุ่มชายฉกรรจ์ยกพวกบุกวัดป่าอดุลยาราม ปิดทางเข้า-ออก อ้างสิทธิ์ทายาทเจ้าของที่ดินเดิมไล่พระภิกษุสงฆ์พ้นวัด หวังเข้ายึดครองที่ดินกว่า 20 ไร่แทน ขณะที่ พศจ. และ เจ้าอาวาส งัดหลักฐานโฉนด-บัญชีเก่า ตั้งแต่ ปี 33 ยืนยันเป็นวัดถูกต้องตามกฎหมาย เผยที่ตั้งวัดป่าอดุลยรามถือเป็นทำเลทองเพราะติดรั้ว ม.ขอนแก่น ใครได้ถือครองขึ้นชั้นเศรษฐีเกรด A
จากกรณีเหตุการณ์สะเทือนขวัญเมื่อวานนี้ เมื่อกลุ่มชายฉกรรจ์นับสิบยกพวกเข้ามาปิดล้อม นำท่อปูนมาวางขวางทางเข้า-ออกวัดป่าอดุลยาราม ตั้งอยู่ริมถนนกัลปพฤกษ์ หมู่ที่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง ติดรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทิศใต้ พร้อมติดป้ายขู่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายใน 15 วัน โดยอ้าง “เบื้องบนสั่งตรง” และไม่สนใจกระบวนการศาล ล่าสุดวันนี้ (11 ส.ค. 69) ความคืบหน้าฝั่งทางวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมายืนยันความถูกต้อง พร้อมงัดหลักฐานเด็ดสู้กลับทุกข้อกล่าวหา
งัดหลักฐานปี 33 สู้! "นายเฮียง" ถวายที่ดินจริง
พระครูอดุลย์สารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม อายุ 72 ปี ได้นำหลักฐานสำคัญมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชน ทั้งภาพถ่ายประวัติศาสตร์และสมุดบัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัดย้อนหลังไปถึงปี พ.ศ. 2533 ซึ่งระบุชัดเจนว่า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2533 (ตรงกับวันพระ 15 ค่ำ เดือน 10) นายเฮียง พิมพ์ศรี ได้เดินทางมาร่วมงานผ้าป่าและถวายโฉนดที่ดินจำนวน 21 ไร่ ให้แก่ทางวัดด้วยความบริสุทธิ์ใจ
สำหรับข้อพิพาทเรื่องที่ดินดังกล่าว ได้ผ่านกระบวนการชั้นศาลมาแล้วหลายคดี เนื่องจากเกี่ยวข้องกับโฉนดหลายแปลง โดยปัจจุบันเหลือเพียงแปลงสุดท้ายเนื้อที่ 5 ไร่เศษ ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ทำให้การเข้ามาแสดงสิทธิ์และข่มขู่ของกลุ่มชายฉกรรจ์เมื่อวานนี้เป็นการกระทำที่มองข้ามขั้นตอนกฎหมาย
ศิษย์เอกเล่าวินาทีปะทะคดีกลุ่มชายฉกรรจ์ อ้าง "เบื้องบนสั่ง"
นายธนากร ลูกศิษย์ใกล้ชิดเจ้าอาวาส เปิดเผยถึงเหตุการณ์ปะทะคารมว่า ฝั่งคู่กรณีเดินทางมาด้วยรถตู้ 3 คัน รวม 40–50 คน มีบุคคลแต่งกายคล้ายทหารคอยสังเกตการณ์ ขณะที่กลุ่มคนงานสวมชุดคลุมคล้ายแนวทหาร ซึ่งตนมองว่าไม่ใช่ทหารจริงแต่มีลักษณะคล้ายกุ๊ยมากกว่า
กลุ่มดังกล่าวนำท่อมาปิดทางเข้า-ออก อ้างว่าหลังโฉนดไม่มีชื่อระบุผู้รับมอบ จึงถือเป็นทรัพย์สินของทายาท พร้อมข่มขู่ว่า "เบื้องบนสั่งตรงลงมา ไม่รับฟังศาลและไม่ฟังตำรวจ" ก่อนจะพากันถ่ายรูป ชูนิ้วโป้ง และร้องเฮส่งเสียงดังก่อนแยกย้ายไป ซึ่งทันทีที่กลุ่มดังกล่าวออกไป ชาวบ้านและลูกศิษย์ได้ช่วยกันยกท่อปูนออก และพาเจ้าอาวาสไปแจ้งความร้องทุกข์ทันที ด้วยความสงสารพระสงฆ์ที่กำลังจำพรรษาอยู่และอาจไร้ที่พึ่ง
ยัน"วัดป่าอดุลยาราม" เป็นนิติบุคคล ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่ปี 41
ด้าน นางณัฏฐนันท์ เลี้ยวสกุลนำชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น (พศจ.) ได้ออกมาการันตีสถานะของวัดว่า ในฐานระบบของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดป่าอดุลยารามเป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย มีการขออนุญาตสร้างวัดมาตั้งแต่ปี 2536 และได้รับการอนุมัติจัดตั้งวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2541 โดยกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (ในขณะนั้น) มีรหัสวัดและทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และมีสภาพเป็นนิติบุคคลทุกประการ