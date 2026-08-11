(คลิป)ยึด-ส่งทำลายเกลี้ยง!เนื้อสัตว์แช่แข็ง นายทุนขนจากจีนซุกคอนเทนเนอร์เรือน้ำโขงยัดไส้ใบขนพืชผัก

เชียงราย – ศุลกากรเชียงแสน-ด่านอาหารและยา-ด่านตรวจพืชฯ ยืดเรียบ ส่งปศุสัตว์ทำลายเกลี้ยง..เนื้อสัตว์แช่แข็ง ทั้งหมู ไก่ เป็น เครื่องใน บริษัทในสมุทรปราการ สั่งซุกตู้คอนเทนเนอร์ล่องเรือน้ำโขงจากจีน สำแดงเท็จเป็น “ผักสด”
วันนี้ (11 ส.ค.) ด่านศุลกากรเชียงแสน -ด่านอาหารและยา (อย.) และด่านตรวจพืชเชียงแสน ร่วมกันส่งมอบเนื้อสัตว์แช่แข็งซุกซ่อนผิดกฎหมาย จำนวน 13 รายการ น้ำหนักรวมประมาณ 5,200.1 กิโลกรัม ให้แก่ด่านกักกันสัตว์เชียงราย กรมปศุสัตว์ เพื่อนำไปทำลายตามขั้นตอนและตามข้อตกลง (MOU) ระหว่างกรมศุลกากรและกรมปศุสัตว์
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรเชียงแสนได้เข้าทำการตรวจค้นสินค้านำเข้าสุ่มเสี่ยง ณ ด่านศุลกากรเชียงแสน พบตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น 2 ตู้ ที่ขนมากับเรือสินค้าแม่น้ำโขง ต้นทางมาจากมณฑล ประเทศจีน และสำแดงรายการในใบขนสินค้าว่าเป็น "ผักสด"
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการเปิดตรวจ X-Ray และเข้าตรวจค้นอย่างละเอียด กลับพบเป็นเนื้อสัตว์แช่แข็งซุกซ่อนอยู่ภายในเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย เนื้อหมูแช่แข็ง, เนื้อไก่แช่แข็ง, เป็ดตัวดิบ, เครื่องในแช่แข็ง น้ำหนักรวมประมาณ 5,200 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีของสดอื่นๆ รวมน้ำหนักทั้งหมดประมาณ 5,614 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 507,608 บาท
นายชวลิต พุฒพิสุทธิ์ นายด่านศุลกากรเชียงแสน เปิดเผยว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่โดยสำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดหรือข้อห้ามตามกฎหมาย อันมีความผิดตามมาตรา 243 และ 244 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ประกอบ พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522, พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558, พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507 และ พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เบื้องต้นด่านศุลกากรเชียงแสนได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เชียงแสน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัทผู้นำเข้า ซึ่งพบว่ามีที่ตั้งอยู่ที่ จ.สมุทรปราการ พร้อมยกระดับมาตรการ X-Ray คัดกรองรถขนส่งสินค้าที่มาจากชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้มีสินค้าปศุสัตว์เถื่อนหลุดรอดเข้ามาในประเทศด้วย.