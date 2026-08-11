พ่อแฉครูสุดเถื่อนทำร้ายลูกสาว นร.อนุบาล ทั้งเตะหลังและพริกยัดปาก ลั่นขอใช้สิทธิปกป้องลูก

เชียงใหม่-พ่อเด็ก นร.อนุบาล โพสต์แฉ ลูกสาวโดนครูโรงเรียนเชียงใหม่การกระทำสุดเถื่อน ทำร้ายด้วยการเตะหลังและเอาพริกยัดปาก ถามครูแล้วยังยืนยันปฏิเสธ ส่วนโรงเรียนขู่ดำเนินการตามกฎหมาย ลั่นขอใช้สิทธิปกป้องลูก
วันนี้(11ส.ค.69) รายงานจาก เชียงใหม่แจ้งว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่เป็นพ่อของนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โพสต์ บอกเล่าเรื่องราวและระบายความรู้สึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ลูกสาว อายุ3-4ปี ถูกครูทำร้ายด้วยการเตะหลังและเอาพริกยัดปาก ซึ่งได้สอบถามลูกสาวแล้วได้รับการยืนยันว่าถูกครูกระทำจริง รวมทั้งเพื่อนของลูกสาวที่เห็นเหตุการณ์ยืนยันเช่นเดียวกัน ขณะที่เมื่อไปส่งลูกที่โรงเรียนและได้สอบถามครูคนที่ลูกสาวระบุว่าเป็นคนกระทำ ทางครูกลับปฏิเสธ ซึ่งผู้โพสต์ระบุว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ย่อมรู้แก่ใจและอย่าให้มีเหตุการณ์เช่นนี้อีก
ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวระบุว่า "โพสต์นี้ฝากถึง ครูที่โรงเรียนลูก ที่คิดจะทำร้ายหรือทำร้ายลูกของผมไปแล้ว ดูหน้าพ่อมันไว้ด้วย เนื่องจากเมื่อวันก่อน ลูกสาวบอกว่าโดนครูคนหนึ่งทำร้ายด้วยการเตะหลัง และได้มีการเอาพริกยัดปาก ทีแรกก็ไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ได้มีการถามเพื่อนของน้องแล้วบอกว่า คุณครูได้เตะ ที่หลังของลูกสาวจริง
(เพื่อนของลูกสาวยืนยัน) เช้านี้ไปส่งลูกที่โรงเรียนจึงถามคุณครู คนที่ลูกสาวบอกว่าโดนทำร้าย คุณครูยืนยันว่าไม่ได้ทำและจะไปถาม (ถามใคร) คนทำต้องรู้อยู่แก่ใจ
คุณคิดว่าเด็ก 3-4 ขวบ ไม่รู้เรื่องอะไรหรือไม่บอกอะไรเหรอ เกี่ยวกับเรื่องที่โรงเรียน เขารู้มากกว่าที่คุณคิดอีกและเขาบอกได้ว่าโดนกระทำ อะไรบ้าง เขาเล่าให้ฟังหมด อย่าให้มีครั้งที่สองนะ #เตือนครั้งที่หนึ่ง #ให้รู้ไว้เลยว่าผมไม่ยอม ใครเป็นเพื่อนกับครูที่ทำร้ายหรือรู้จัก (แคปไปบอกได้ ) ใครอยากรู้อะไรหรือผู้ปกครองคนไหนที่ลูกเคยโดน เหตุการณ์คล้ายๆกัน ทักมาบอกได้ คุณควรมีวิธีการลงโทษเด็กที่ไม่ใช่การตีหรือทำร้ายร่างกายเด็ก"
ขณะที่ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวได้โพสต์ความคืบหน้าเพิ่มเติมว่า "ตอนนี้ทางโรงเรียนได้เรียกเข้าไปคุยแล้วนะครับ และได้มีการข่มขู่ผมว่าจะดำเนินการในเรื่องของกฎหมาย และผมก็จะมีสิทธิ์ปกป้องลูกของผม เหมือนกัน ถ้าโดนกระทำจริง ผมจะไม่มีสิทธิ์ปกป้องลูกของผมเลยเหรอครับ จริงไม่จริงยังไงเดี๋ยวมาอัพเดทให้นะครับ"