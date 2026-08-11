(คลิป)จุดจบแท็กซี่เถื่อน! โขกค่าโดยสารชาวลาว 4,500 บาท ขนส่งอุบลฯ ส่งพักใบขับขี่-บังคับคืนเงิน

อุบลราชธานี-แท็กซี่เถื่อนยอมรับผิด คิดค่าโดยสารชาวลาวแพงเว่อร์ รับคิดตามระยะทางกิโลเมตรละ 50 บาท รวมคิด 4,500 บาท เจ้าหน้าที่ขนส่งเปรียบเทียบปรับ ฐานใช้ใบอนุญาตขับขี่ผิดประเภท และถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคลคลชั่วคราว พร้อมคืนเงินให้ผู้โดยสารชาวลาว ก่อนเดินทางกลับ
จากกรณีคนลาวแชร์คลิปพูดคุยกับคนขัยรถแท็กซี่เรียกเก็บค่าโดยสารโหด จากสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ไปด่านพรมแดนช่องเม็ก อ.สิริธร ระยะทางประมาณ 94 กิโลเมตร ในราคา 4,500 บาท และสามารถต่อรองลงมาเหลือ 3,600 บาท เป็นราคาที่แพงเกินความจริง ต่อมาพนักงานขนส่งได้เรียกตัวคนขับแท็กซี่คนดังกล่าว มาพบกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุบลราชธานี
ล่าสุด ช่วงสายวันนี้ (11 ส.ค.) นายสัจจะ สารวิทย์ อายุ 32 ปี คนขับแท็กซี่เถื่อนได้เข้าพบ พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี ไกรราช ผกก.สภ.เมืองอุบลราชธานี เพื่อให้ปากคำโดยยอมรับว่า เรียกเก็บค่าโดยสารจากผู้โดยสารที่เป็นคนลาว 4,500 บาทจริง แต่สุดท้ายได้ต่อลองลงมาเหลือ 3,600 บาท พร้อมเล่าเหตุการณ์วันดังกล่าว ผู้โดยสารได้มาลงรถที่สถานีขนส่ง ตนจึงเข้าไปติดต่อ โดยเรียกค่าโดยสารหลักกิโลเมตรละ 50 บาท
หลังจากนั้นก็ได้รับผู้โดยสารพร้อมสัมภาระขึ้นรถนั่งมาที่ด่านพรมแดนช่องเม็ก เมื่อถึงปลายทาง คิดค่าโดยสารให้ผู้โดยสารดู ซึ่งเป็นเงิน 4,500 บาท ผู้โดยสารได้ต่อเหลือ 1,500 บาท ตนแจ้งว่าไม่ได้ ลูกค้าเลยชวนให้ไปหาตำรวจ จึงเกิดการต่อรองราคาสุดท้ายมาอยู่ที่ 3,600 บาท
ทั้งนี้ อยากขอโทษผู้โดยสารชาวลาวที่ตนขับรถไปส่ง พร้อมขอคืนเงิน 3,600 บาทให้กับผู้โดยสาร โดยนายสัจจะได้ฝากเงินคืนไว้กับเจ้าหน้าที่ขนส่ง เพื่อให้ผู้โดยสารมาติดต่อรับคืนไป ขณะเดียวกันจากความผิดที่เกิดขึ้น สำนักงานขนส่งได้มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับนายสัจจะ ฐานนำรถมาใช้ผิดประเภทเป็นเงิน 2,000 บาท พร้อมสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคลคลไว้ชั่วคราวด้วย
ด้าน พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี ไกรราช ผกก.สภ.เมืองอุบลราชธานี ได้แจ้งกับนายสัจจะว่า หากต้องการประกอบอาชีพแท็กซี่ป้ายดำ ให้ไปยื่นขอจดทะเบียนให้ถูกต้องกับทางสำนักงานขนส่ง เพราะสามารถสมัครแก็ปให้บริการวิ่งรับส่งผู้โดยสารทั่วไปได้ ทั้งนี้ภายหลังการสอบสวนแล้วเสร็จและมีการคืนเงินพร้อมทั้งการเปรียบปรับตามระเบียบของสำนักงานขนส่ง นายสัจจะ ก็ได้เดินทางกลับไป