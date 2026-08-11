ถกแผนรับมือน้ำท่วมปี 69 ยกระดับบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำแม่กลองเข้ม เฝ้าระวัง-เตือนภัยตลอดฤดูฝน

กาญจนบุรี – เมืองกาญจนบุรีประชุมเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยฤดูฝนปี 2569 หลังผู้ว่าฯ มอบหมาย “รองวุฒิพงษ์” เรียกหน่วยงานเกี่ยวข้องหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ เน้นเพิ่มประสิทธิภาพสถานีวัดน้ำ กำหนดมาตรฐานระดับ
วันนี้ (11 ส.ค.) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนปี 2569
ที่ประชุมมีนางตรีทิพ วรรณเข็มทอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ อินต๊ะรักษา ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก นายสถิตย์พร ดำขำ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี นายสรณคมน์ ช่างวิทยาการ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมผู้แทนโครงการชลประทานกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็น
การประชุมมุ่งประเมินแนวโน้มสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่ รวมถึงกำหนดมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะการยกระดับระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง
หนึ่งในประเด็นสำคัญคือการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีวัดน้ำ โดยที่ประชุมร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาสถานีวัดน้ำ K31 บริเวณห้วยแม่น้ำน้อย ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการติดตามระดับน้ำและประเมินแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่
นอกจากนี้ ยังมีการหารือเรื่องการกำหนดมาตรฐานระดับตลิ่งและเกณฑ์เตือนภัย เพื่อให้การเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน สามารถนำข้อมูลมาใช้ประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างเป็นระบบ
อีกมาตรการสำคัญคือการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ โดยพิจารณาจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมบริเวณสถานีวัดน้ำ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์ได้แบบใกล้ชิด ลดข้อจำกัดด้านการลงพื้นที่ และช่วยให้การประเมินสถานการณ์น้ำทำได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น
ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรีจะเดินหน้าบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา ชลประทาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นและภาคประชาชน เพื่อยกระดับการเฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองได้อย่างทันท่วงทีตลอดช่วงฤดูฝนปีนี้