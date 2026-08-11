“สมิทธิ์” หอบหนัก หายใจไม่ออก รีบนำเข้าห้องฉุกเฉิน พ้นขีดอันตรายแล้ว แพทย์ให้รักษาตัวใน รพ.ชลบุรีต่อไป

“สมิทธิ์” เกิดหอบหนัก หายใจไม่ออก! ขณะไปรับยาที่ รพ.ชลบุรี และเจาะเลือดตรวจ พยาบาลช่วยชีวิตไว้ทัน ใส่ท่ออ๊อกซิเจนให้หายใจ นำส่งห้องไอซียู ฉุกเฉิน ผลตรวจปรากฎว่า กระแสโลหิตติดเชื้อ นายแพทย์ พยาบาลให้การดูแลอย่างดี รับไว้รักษาเป็นคนไข้ในต่อไป
ความคืบหน้าอาการของนายสมิทธิ์ บัณฑิตย์ อายุ 56 ปี อดีตนักร้องดูโอ้ชื่อดัง “สมิทธิ์ & เชน” ซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์ รักษาตัวอยู่ที่บ้านใน จ.ชลบุรี เช้าวันที่ 11สิงหาคม 2569 นายสมิทธิ์ ออกจากบ้านไป ร.พ.ชลบุรี พร้อมกับน้องชาย คือนายชัชวัฎ บัณฑิตย์ ไปพบแพทย์ เพื่อรับยาสำหรับแผลที่เหงือกที่ยังปวดบวมอยู่ พยาบาลพร้อม จนท.ประจำตึก 14 ชั้น ได้ดูประวัติแล้ว รายงานให้ นพ.วิฑูรย์ จันทรโรทัย นายแพทย์ที่รักษามาแต่ต้นได้ทราบ
จากนั้นพยาบาลก็ทำการเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว เอาไปตรวจ ซึ่งต่อมาระหว่างรอผลเลือดนั้น นายสมิทธิ์ เกิดอาการหอบถี่ๆ หอบอย่างหนัก ซึ่งเป็นอาการของคนป่วยที่จะหายใจไม่ออก พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ จึงนำอ๊อกซิเจ่นมาจัดการใส่ท่อสำหรับหายใจ แหย่สายท่อเข้าทางจมูก ช่วยให้นายสมิทธิ์ ได้หายใจได้ แล้วช่วยกันนำนายสมิทธิ์ เข้าห้องฉุกเฉินโดยทันที ช่วยชีวิตไว้ได้
ต่อมาผลตรวจการตรวจเลือดจึงทราบว่า เป็นโรคติดเชื้อในกระแสเลือด นายสมิทธิ์ จึงเข้าทำการรักษาอยู่ในห้องไอซียู จนกระทั่งพ้นขีดอันตราย ทางพยาบาลจึงนำไปยังตึก ส.ก.3 ชั้น 13 เข้าแอดมิตเป็นคนไข้ภายใน ซึ่งทางนายแพทย์วิฑูรย์ สั่งให้รับตัวไว้รักษาต่อไป
ลำดับเวลาก่อนที่นายสมิทธิ์ จะออกจากบ้าน ตี 5 ตื่นขึ้นมา แล้วนายชัชวัฎ น้องชายกับนายสุรัตน์ หรือนายปัญจรัตน์ บัณฑิตย์ ผู้เป็นพ่อ ได้ช่วยกันทำความสะอาดร่างกาย นายชัชวัฎ ทำการโกนหนวดเคราให้ จัดการเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ให้
เวลา 6 โมงเช้า ลวกไข่ไก่ให้กิน พร้อมน้ำผึ้ง 1 จอก ส่วนข้าวต้ม นายสมิทธิ์ กินไม่ได้เพราะยังเจ็บที่แผลที่เหงือก บริเวณปาก
7 โมงเช้านั่งรอรถ นายสมิทธิ์ ขึ้นรถไปถึง ร.พ.ชลบุรีก่อนเวลา 8.30 น.ได้รับการทำการพยาบาล แต่เมื่อเวลา 9.43 น.จากนั้นก็อยูที่ ร.พ.ชลบุรี จนถึงมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและได้เข้าแอดมิตที่ ร.พ.เวลา 11.26 น.
สำหรับขณะนี้ นายสมิทธิ์ อยู่เป็นคนไข้แอดมิตของทาง ร.พ.ชลบุรี ในสภาพที่มีสายยางท่ออ๊อกซิเจ่นแหย่ทางจมูก ช่วยหายใจ เรียกว่าเป็นคนไข้มีอาการหนัก พอควรในครั้งนี้ ข่าวคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป