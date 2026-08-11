เจอตัวแล้ว!นักเรียนตัวแสบแชทข่มขู่กราดยิง รร.ดังเชียงใหม่ อ้างคึกคะนอง-จ่อเรียกคุยผู้ปกครอง

เชียงใหม่-ผู้การตำรวจเชียงใหม่เผยเจอตัวแล้วนักเรียนตัวการแชทหลุดขู่กราดยิงจนทำโรงเรียนดังแตกตื่นวุ่นวายยกใหญ่ อ้างคึกคะนองและไม่คิดว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ เตรียมเชิญผู้ปกครองมาพูดคุยทำความเข้าใจ ขณะเดียวกันสั่งตำรวจทุกพื้นที่เข้มดูแลความปลอดภัยสถานศึกษา
ความคืบหน้ากรณีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เกิดความแตกตื่นและหวาดกลัว เนื่องจากปรากฏข้อความแชทสนทนาในกลุ่มไลน์Open Chat ของนักเรียนที่มีลักษณะข่มขู่จะก่อเหตุความรุนแรงในช่วงเวลา10.00น.วันนี้(11ส.ค.69) ซึ่งทางโรงเรียนได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด พร้อมประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดวางกำลังทั้งในและนอกเครื่องแบบตรวจตรารักษาความปลอดภัยทั่วพื้นที่โรงเรียนและโดยรอบอย่างเข้มข้น อย่างไรก็ตามผู้ปกครองจำนวนมากที่ทราบข่าวตั้งแต่วานนี้ได้ตัดสินใจให้ลูกหลานหยุดเรียนในวันนี้ ขณะที่หลายรายที่เพิ่งทราบข่าวและกังวลใจต่างรีบมารับลูกหลานกลับบ้าน
ทั้งนี้พลตำรวจตรียุทธนา แก่นจันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้สามารถตรวจสอบจนทราบตัวนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อความดังกล่าวแล้ว พร้อมได้ติดต่อประสานและเชิญผู้ปกครองเข้ามาพูดคุยทำความเข้าใจ รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาสาเหตุของการส่งข้อความดังกล่าว
ขณะเดียวกันผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ บอกว่า สำหรับข้อความดังกล่าวนั้น อยากขอความร่วมมือให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข้อมูลจากทางโรงเรียนและเจ้าหน้าที่เป็นหลัก ไม่ส่งต่อข้อความที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ไม่สร้างความตื่นตระหนก อันจะก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ นอกจากนี้ได้สั่งการให้ตำรวจในทุกพื้นที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังบริเวณโรงเรียนทุกแห่ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง
รายงานข่าวแจ้งว่า เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบผู้ที่พิมพ์แชทข้อความดังกล่าวเป็นนักเรียนชาย 2 คน อ้างทำไปด้วยความคึกคะนองและไม่คิดว่าจะกลายเป็นประเด็นใหญ่