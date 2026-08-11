(คลิป)ส่ง “ฮลุน โซโล่” ครั้งสุดท้าย “ป้าสุกัญญา” เอฟซีสุไหงโก-ลก เดินทางไกล 1,700 กม. เชิดชูหัวใจคนสู้ชีวิต

กาฬสินธุ์-เอฟซี “ฮลุน โซโล่” แห่มาจากทั่วสารทิศ ร่วมส่ง “ฮลุน” เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนเคลื่อนย้ายศพไปวัดรังษีชัชวาล บ่ายนี้ เผยป้าสุกัญญา เอฟซีชาวสุไหโก-ลก เดินทางไกลกว่า 1,700 กิโลเมตร มาร่วมส่งฮลุน ยอมรับชื่นชมความสามารถและต้องการมาดูถิ่นเกิด จุดเริ่มต้นการศึกษาของคนสู้ชีวิต จะนำไปเล่าให้ลูกหลานฟัง
วันนี้ ( 11 ส.ค.) ที่บ้านเลขที่ 340 บ้านสี่แยก หมู่ 10 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ บรรยากาศการทำบุญศพ “ฮลุน โซโล่” หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์ชื่อดัง เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจีย บรรยากาศก่อนจะเคลื่อนศพ “ฮลุน โซโล่” พบว่า เอฟซี และยูทูบเบอร์ จากทั่วประเทศไทย ทยอยมาร่วมไว้อาลัยกันตั้งแต่เช้า ญาติและเพื่อนบ้านได้ช่วยกันต้อนรับผู้มาร่วมไว้อาลัยกันอย่างอบอุ่น โดยเมื่อเวลา 11.00 น. ญาตินิมนต์พระ 4 รูป มาทำบุญและถวายภัตตาหารเพล
จากนั้นครอบครัวและญาติ ได้ร่วมกันทำพิธีขอขมาศพตามประเพณี โดยพระคุณเจ้าได้สวดมาติกาบังสุกุล ก่อนจะทำการเคลื่อนย้ายศพไปยังฌาปนสถาน ระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร สู่เมรุวัดรังษีชัชวาล ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ที่เป็นสถานที่ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ “ฮลุน โซโล่“
นางสาธิต ไกลเทพ เอฟซีและยูทูบเบอร์ ชาวจ.อุดรธานี กล่าวว่าตนก็เป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่ง ที่ชื่นชอบ “ฮลุน” เพราะได้ติดตามฮลุน ถือเป็นแรงบันดาลใจให้ตนได้ทำช่องยูทูบ ที่รู้จัก “ฮลุน” เริ่มจากลูกชายมาบอกว่า “แม่เชื่อหรือไม่ว่ามีคนๆหนึ่งมีเงินเริ่มต้นเพียง 300 บาท แต่สามารถเที่ยวได้รอบโลก” ได้ฟังทีแรกก็ไม่เชื่อว่าจะมีคนทำแบบนี้ได้ จึงติดตามดูก็พบว่าเป็นจริง เมื่อติดตามดูก็เหมือนว่า “ฮลุน” ได้พาครอบครัวไปเที่ยวเหมือนกัน
ตนพูดแล้วขนลุกเพราะเป็นไอดอล โดยเฉพาะลูกชาย ทุกวันนี้ดูกันทั้งครอบครัว พอรู้ข่าวว่าเสียชีวิตและได้นำร่างกลับมาที่บ้านจังหวัดกาฬสินธุ์ ตนได้เดินทางมาให้กำลังใจตั้งแต่วันแรก เมื่อคืนก็มาฟังสวดและวันนี้ก็ตั้งใจมาส่ง “น้องฮลุน” เป็นครั้งสุดท้าย ยอมรับว่ารู้สึกใจหาย เสียดายคนเก่งจริงๆ
ด้านนางสุกัญญา ขจรวีระธรรม ชาว อ.สุไหโก-ลก จ.นราธิวาส กล่าวว่าตนเป็นเอฟซี ที่เดินทางมาไกลถึง 1,700 กิโลเมตร เพราะตนเป็นชาวตำบลปาเสมัส อ.สุไหโก-ลก จ.นราธิวาส ได้ติดตามช่องยูทูบน้องฮลุน ทางโซเชียลมาประมาณเดือนเศษ และชมผลงานน้องเพียง 2 ตอน แต่รู้สึกทึ่งในความสามารถของน้องฮลุนมาก ที่เป็นผู้จุดประกายการทำคอนเทนต์ในรูปแบบที่แปลกใหม่ แต่แล้วก็รู้สึกเสียดายมาก ที่น้องฮลุนจากไปก่อนวัยอันควร
จึงได้เดินทางมาร่วมอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายให้กับน้อง ถึงแม้ระยะทางไปกลับสุไหงโกลก-กาฬสินธุ์ จะไปกลับมากกว่า 3,600 กม.แต่ก็มาด้วยความรัก ความชื่นชม ทั้งยังได้มาดูถิ่นฐานบ้านเกิดของน้อง ที่เป็นจุดเริ่มต้นการศึกษา การสู้ชีวิต และเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ไม่ยอมแพ้แม้ทุนชีวิตจะมีน้อย แต่ก็ก้าวสู่ความสำเร็จได้ด้วยความเพียรพยายาม โดยตนจะนำเรื่องนี้กลับไปเล่าให้ลูกหลานฟัง
รายงานล่าสุดแจ้งว่า ภายหลังจากการขอขมาศพ ”ฮลุน“ เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมรถเพื่อทำการเคลื่อนศพสู่เมรุวัดรังษีชัชวาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ เพื่อประกอบพิธีศพในเวลา 16.00 น.