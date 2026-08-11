ได้แต่รอน้ำลด! “ซูตองเป้”ยังขาดสะบั้น เข้าซ่อมไม่ได้-ผืนนารอบสะพานโดนน้ำหลากท่วมจมมิดนับสัปดาห์

แม่ฮ่องสอน – เผยภาพมุมสูง “ซูตองเป้” ยังขาดสะบั้น..วัด-ศรัทธาชาวบ้าน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังเข้าซ่อมไม่ได้ น้ำล้นจากลำน้ำแม่สะงา ยังท่วมสูง ผืนนาโดยรอบจมมิดกว่า 1 สัปดาห์
หลังจากสะพานซูตองเป้ หรือสะพานอธิษฐานแห่งความสำเร็จ วัดภูสมณาราม บ้านกุงไม้สัก ตำบลปางหมู อ.เมือง แม่ฮ่องสอน ถูกน้ำป่าที่ไหลหลากล้นลำน้ำแม่สะงา เข้าท่วมพื้นที่นาบริเวณโดยรอบ กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวและพัดโครงสร้างสะพานที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมจนได้รับความเสียหายเพิ่มเติมห้วงคืนวันที่ 7 สิงหาคม และวันต่อมา(8 ส.ค.) สะพานก็ขาดสะบั้นลง
ล่าสุดวันนี้(11 ส.ค.) จากภาพมุมสูง จะเห็นว่าผืนนาของชาวบ้านกุงไม้สักที่อยู่รายรอบสะพานซูตองเป้ ยังคงจมอยู่ในน้ำที่หลากท่วมต่อเนื่องมานานกว่า 1 สัปดาห์ ขณะที่ตัวสะพานที่ขาดความยาวกว่า 20 เมตร บริเวณตอม่อสะพานที่ยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมได้
เนื่องจากยังคงพบว่ายังคงมีปริมาณน้ำที่หลากเข้ามาท่วมขังอยู่เกือบเต็มพื้นที่ วัดและชาวบ้านก็ต้องคอยเฝ้ามาดูและติดตามความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยหวังว่าระดับน้ำน่าจะลดลงเร็วกว่านี้ เพื่อนาข้าวที่กำลังแตกกอออกรวงที่จมอยู่ใต้น้ำนั้น จะมีหวังรอดให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้บ้าง เพราะปีที่ผ่านๆ มาก็ต้องเจอกับน้ำไหลหลากมาแทบทุกปี บางปีก็โชคดีที่น้ำลดลงเร็ว ต้นข้าวสามารถฟื้นคืนตัวให้ผลผลิตได้บ้าง
ส่วนความเสียหายของสะพานซูตองเป้หรือสะพานไม้ไผ่ที่ยาวกว่า 700 เมตร ที่ต้องยุติให้เข้าเที่ยวชม เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวสะพานที่ขาดจากกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งทางวัดภูสมณารามเองก็ได้แต่หวังว่าหากระดับน้ำลดลงเร็วก็น่าจะเป็นผลดีหรือไม่ต้องได้รับความเสียหายไปมากกว่านี้
โดยชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมความพร้อมที่จะเข้าซ่อมสพานให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม เพื่อให้พระเณรหรือนักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชม ใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว แต่ปัญหาที่พบในขณะนี้คือสภาพาอากาศในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังถูกปกคลุมด้วยเมฆฝนและจะตกหนักในช่วงกลางคืน ที่ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักๆ เพิ่มขึ้น จนถึงขั้นหลากทะลักท่วมพื้นที่ได้ตลอดเวลา