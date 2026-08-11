ผวาหนัก!แชทหลุดขู่ก่อเหตุร้าย รร.ดังเชียงใหม่-จัด ตร.วางกำลังเข้มช่วยดูแล

เชียงใหม่-รร.เอกชนชื่อดังเชียงใหม่วุ่นหนัก! แชทหลุดขู่ "กราดยิง" ต้องประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบวางกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ขณะที่ผู้ปกครองจำนวนมากตัดสินใจ ให้ลูกหลานหยุดเรียน
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าวันนี้(11ส.ค.69) บรรยากาศบริเวณโดยรอบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) เป็นไปอย่างตึงเครียด พร้อมทั้งมีการจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.แม่ปิง ดูแลความปลอดภัยโดยรอบอย่างเข้มงวด ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก ก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ ภาพแชทข้อความสนทนาในกลุ่มที่คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มของนักเรียน ซึ่งมีเนื้อหาในลักษณะข่มขู่ว่าจะก่อเหตุความรุนแรง และระบุถึงการกราดยิงภายในโรงเรียน
โดย เบื้องต้นพบว่าวันนี้ทางโรงเรียนยังคงมีการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ พร้อมทั้งมีการตรวจค้นคัดกรองกระเป๋านักเรียน รวมทั้งการเข้าออกอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามพ่อแม่ผู้ปกครองที่ทราบข่าวเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว รู้สึกไม่สบายใจและมีความเป็นกังวลอย่างมาก จึงได้ตัดสินใจให้ ลูกหลานหยุดเรียนในวันนี้ เพื่อความสบายใจ
ขณะที่ทางโรงเรียนได้มีการชี้แจงถึงผู้ปกครองว่า จากกรณีที่มีข่าว Line Open Chat ปั่นกระแสสถานการณ์หลุด ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง บูรณาการความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม และวางแผนการเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง ทั้งนี้วันนี้ได้ประสานกับตํารวจสืบสวนแม่ปิง ให้เข้ามาอยู่ในพื้นที่โรงเรียน ในช่วงเวลาที่แจ้งในแชทที่เป็นกระแส และจะมีการตรวจกระเป๋า และกําลังสายสืบในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบอยู่ในโรงเรียน