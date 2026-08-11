ตร.ขอนแก่นจ่อหมายเรียกรอบ 2 “อู๋จุน ไฮเอ็น”คดีทำร้ายร่างกาย เจ้าตัวดิ้นอัดคลิปโต้ “เอ๋ย” ยันไม่ได้ลวนลาม

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ดราม่าเดือดสะเทือนวงการยูทูบเบอร์ หลังถูกอดีตทีมงานแฉยับกลางรายการดัง ล่าสุด “อู๋จุน ไฮเอ็น” เคลื่อนไหวอัดคลิปปิดคอมเมนต์โต้กลับ “เอ๋ย” ยันไม่เคยลวนลามหรือคิดล่วงละเมิด ขณะที่ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น เดินหน้าทำคดีทำร้ายร่างกาย เตรียมออกหมายเรียกรอบ 2 ขีดเส้นให้มารับทราบข้อกล่าวหาภายใน 15 ส.ค. นี้
กลายเป็นประเด็นร้อนติดเทรนด์โซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง สำหรับกรณีของ “อู๋จุน” หรือ นายกร คุณาธิปอภิสิริ ชื่อเดิม อภิชยันต์ อายุ 33 ปี ยูทูบเบอร์ชื่อดังเจ้าของช่อง OAUJUN HI-END หลังเจออดีตทีมงานในสังกัดอย่าง “เอ๋ย” พร้อมผู้เสียหายรายอื่น ดาหน้าเข้ามาร้องเรียนและเปิดแฉวีรกรรมกลางรายการ “โหนกระแส”
ล่าสุด “อู๋จุน” ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการอัดคลิปวิดีโอชี้แจงผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ทว่ากลับเลือกที่จะ “ปิดการแสดงความคิดเห็น” โดยเจ้าตัวเน้นย้ำชี้แจงเฉพาะประเด็นเรื่องข้อกล่าวหาการล่วงละเมิดทางเพศและพฤติกรรมลวนลามเท่านั้น ขณะที่ประเด็นดราม่าอื่นๆ ที่ถูกแฉกลับไม่มีการพูดถึงหรือแก้ข่าวแต่อย่างใด
ในการชี้แจงดังกล่าว อู๋จุน ได้ไล่เรียงไทม์ไลน์ตลอดระยะเวลา 10 เดือนที่ร่วมงานกับ “เอ๋ย” พร้อมยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่า “ไม่เคยมีความคิด หรือพยายามที่จะล่วงละเมิดทางเพศใดๆ ทั้งสิ้น”
ตร.เตรียมออกหมายเรียกครั้งที่ 2 คดีทำร้ายร่างกายชกหน้า-บีบคอ
อย่างไรก็ตามด้านความคืบหน้าทางคดีความ ล่าสุด พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น ได้เปิดเผยรายละเอียดคดีทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นภายในบริษัท อู๋จุน ไฮเอ็น โดยลำดับไทม์ไลน์เหตุการณ์ดังนี้ เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลาประมาณ 16.10 น. บริเวณภายในสตูดิโออู๋จุนไฮเอ็น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
โดย ผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ว่า ถูกผู้ถูกกล่าวหาทำร้ายร่างกายด้วยการ ชกเข้าบริเวณใบหน้า และบีบคอหลายครั้ง ต่อมาผลตรวจร่างกายของแพทย์โรงพยาบาลราชพฤกษ์ระบุว่า พบบาดแผลบริเวณหางคิ้วและรอยฟกช้ำตามร่างกาย ผู้เสียหายจึงประสงค์ดำเนินคดีในข้อหา “ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย”
ภายหลังรับแจ้งความ พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เสียหายและพยานไปแล้ว 3 ปาก (เป็นพนักงานบริษัท 2 ปาก จากทั้งหมด 7 ปาก) และกำลังนัดหมายพยานเข้าสอบปากคำเพิ่มเติม ขณะที่ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ในจุดเกิดเหตุเพื่อนำมาประกอบสำนวน สำหรับการดำเนินคดีกับตัว “อู๋จุน”
ผกก.สภ.เมืองขอนแก่นระบุเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกครั้งที่ 1 ไปแล้ว แต่ทางทนายความได้ประสานขอเลื่อน ล่าสุด เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการ ออกหมายเรียกครั้งที่ 2 โดยกำหนดให้ผู้ถูกกล่าวหาเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนในวันที่ 15 สิงหาคม 2569 นี้ เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป