(คลิป)น้ำโขงล้นตลิ่งบ้านแพง! ท่วมบ้านกว่า 30 หลัง–พื้นที่เกษตรจมกว่า 1,000 ไร่ ทหารพรานระดมช่วยชาวบ้าน

นครพนม – น้ำโขงเพิ่มสูงต่อเนื่อง กระทบ อ.บ้านแพง เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนริมตลิ่งกว่า 30 หลัง พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 1,000 ไร่ ทหารพรานสนธิกำลังฝ่ายปกครองเร่งช่วยขนย้ายทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยง และผู้ป่วยติดเตียงขึ้นพื้นที่ปลอดภัย พร้อมจัดกำลังเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง หวั่นมวลน้ำเหนือสมทบทำสถานการณ์ขยายวงกว้าง
เช้าวันนี้( 10 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ อ.บ้านแพง จ.นครพนม ว่า ระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนส่งผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่การเกษตรบริเวณริมแม่น้ำโขง โดยเฉพาะบ้านดอนแพง ต.บ้านแพง ซึ่งเริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
พ.อ.ศรณณัฐ นวลมณี ผบ.กรมทหารพรานที่ 21 และผู้บังคับการชุดเฉพาะกิจทหารพรานที่ 21 มอบหมายให้ ร.ท.วันชาติ เหมือนปืน ผบ.ร้อยเฉพาะกิจทหารพราน 2101 นำกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับฝ่ายปกครองลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการสำรวจเบื้องต้น พบว่าบริเวณบ้านดอนแพงมีบ้านเรือนประชาชนริมตลิ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังแล้วกว่า 30 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยขนย้ายทรัพย์สินและเครื่องใช้จำเป็นขึ้นสู่ที่สูง รวมถึงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยง และช่วยอพยพผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัย
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเข้าแจกจ่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
นอกจากบ้านเรือนประชาชนแล้ว มวลน้ำโขงยังเอ่อเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรติดริมแม่น้ำเป็นบริเวณกว้าง เบื้องต้นประเมินว่ามีพื้นที่ถูกน้ำท่วมขังแล้ว มากกว่า 1,000 ไร่ และมีแนวโน้มได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นหากระดับน้ำยังคงสูงต่อเนื่อง
หน่วยงานในพื้นที่จึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากระดับน้ำโขงยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ รวมถึงมีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือไหลลงมาสมทบ อาจส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมฝั่งเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำโขงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด พร้อมยกสิ่งของมีค่า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ทางการเกษตรขึ้นที่สูง รวมถึงเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง หากสถานการณ์ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
สถานการณ์น้ำโขงที่ อ.บ้านแพง ยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมวลน้ำยังคงเพิ่มระดับ และพื้นที่ริมตลิ่งเป็นจุดแรกที่กำลังได้รับผลกระทบจากน้ำโขงเอ่อล้น