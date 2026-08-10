ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ นำสวดอภิธรรม “ฮลุน โซโล่” คืนสุดท้าย ยกเป็นบุคคลทรงคุณค่า-สร้างแรงบันดาลใจเด็กไทย

กาฬสินธุ์-ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ นำทัพส่วนราชการ สวดอภิธรรมคืนสุดท้าย “ฮลุน โซโล่” ยกย่องเป็น “บุคลากรทรงคุณค่า” สร้างแรงบันดาลใจเด็กไทยทั้งประเทศ ขณะที่เอฟซีทั่วสารทิศ จัดเตรียมสถานที่ ณ วัดรังษีชัชวาลย์ พร้อมนำคัทเอาท์ขนาดใหญ่ติดตั้งรอบฌาปนสถาน รวมพลังส่งดวงวิญญาณนักเดินทางหนุ่มสู่สรวงสวรรค์
วันนี้ ( 10 ส.ค.) ที่บ้านเลขที่ 340 บ้านสี่แยก หมู่ 10 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ นายบวรทัต เป็งสุข หรือ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์ชื่อดังสายแบกเป้เที่ยว โดยมีนางวรชาดา เข็มธนเพ็ชร นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์, นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ สส.กาฬสินธุ์ เขต 4 พร้อมด้วยส่วนราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชน ญาติ และเอฟซีจากทั่วประเทศร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคืนสุดท้าย บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
ทั้งนี้นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผวจ.กาฬสินธุ์ ยังได้มอบเงินจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นเงินจากการร่วมทำบุญของส่วนราชการ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับฮลุน พร้อมกันนี้ยังได้ยกย่อง “ฮลุน โซโล่” เป็นบุคลากรทรงคุณค่าของจังหวัด และถือเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ การเป็นคนดี และมุ่งมั่นทำตามความฝัน สร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวและจังหวัด พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลคุณย่า และครอบครัวอย่างเต็มที่
โดยมอบหมายให้นายอำเภอสมเด็จ ดูแลอำนวยความสะดวกในการประกอบพิธีฌาปนกิจศพในวันที่ 11 ส.ค. 2569 ที่วัดรังษีชัชวาลย์ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชน และเอฟซีมาร่วมอาลัยส่งนายบวรทัต เป็งสุข เป็นครั้งสุดท้ายกันจำนวนมาก
ขณะที่การจัดเตรียมสถานที่ฌาปนกิจ ที่วัดรังษีชัชวาลย์ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ มีเอฟซี นำป้ายอิงค์เจ็ทและป้ายคัตเอาท์ขนาดใหญ่ ซึ่งรวบรวมภาพของฮลุน ที่เคยเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์กว่า 50 ประเทศ อริยาบถต่างๆมาติดตั้งด้วย โดยมีประชาชน เยาวชน เอฟซี ให้ความสนใจมาชมและเซลฟี่ถ่ายภาพเป็นจำนวนมาก
นายสัมพันธ์ รัตน์มโน เจ้าของร้านสัมพันธ์อิงค์เจ็ท กล่าวว่าส่วนตัว มีความชื่นชมในความสามารถของน้องฮลุนมานาน ในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับน้องฮลุนเป็นครั้งสุดท้าย และเพื่อเสริมให้การจัดงานสมเกียรติ จึงขออนุญาติกับเจ้าภาพ รวบรวมภาพถ่ายของฮลุนและทำป้ายอิงค์เจ็ทขนาด 1.20x3.5 เมตร และขนาด 2x3 เมตร ติดตั้งบริเวณทางเข้าฌานปสถาน เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานและไว้อาลัยได้ชมผลงาน รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนด้วย โดยเป็นการจัดทำและติดตั้งให้ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
ด้านนายวีระพงษ์ โจตระกูล เจ้าของร้านบีเจดีไซน์กาฬสินธุ์ กล่าวว่าตนเได้ทำป้ายคัตเอาท์ขนาด 12x4 เมตร ที่ขยายภาพน้องฮลุนจากหลายสถานที่ มาประดับในบริเวณประกอบพิธีฌาปนกิจด้วย เพื่อย้อนรำลึกถึงผลงานและความสามารถของน้องฮลุน ถือเป็นการตอบแทนน้อง ที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวโลกกว้าง และเปิดมุมมองกว้างไกลให้กับเด็กรุ่นน้อง ยึดถือฮลุนเป็นต้นแบบด้วย ซึ่งเป็นการทำป้ายและติดตั้งให้กับเจ้าภาพฟรีเช่นกัน ซึ่งป้ายอิงค์เจ็ทและป้ายคัตเอาท์ดังกล่าว หลังเสร็จงานฌาปนกิจ ก็จะมอบให้เจ้าภาพต่อไป
ขณะที่นายตรีเนตร แก้วสิมมา นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ กล่าวว่าการเตรียมความพร้อมจัดงานฌาปนกิจให้กับน้องฮลุนวันพรุ่งนี้นั้น ตนนำเจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่ อปพร. ร่วมกับกำนัน ผญบ. ชรบ.ทั้ง 6 หมู่บ้าน ฝ่ายปกครองอำเภอ และกู้ภัยอโศกสมเด็จ ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ จัดระบบ ระเบียบทุกด้าน ทั้งที่บ้านและบริเวณวัดรังษีชัชวาลย์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้วิญญาณน้องฮลุน หลับอย่างสบายและมีความสุข คาดว่าพรุ่งนี้ จะมีเอฟซีและประชาชนจากทุกสารทิศ มาร่วมงานส่งน้องฮลุนสู่สวรรค์หลายพันคน