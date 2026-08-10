ชาวบ้านบุรีรัมย์ผวาหนัก! รอยเท้าสัตว์ใหญ่กลางสวนทุเรียน พบกัดแทะลำต้น-ลงเล่นน้ำ หวั่นเป็นหมีป่าดงใหญ่ เคยทำร้ายคน

บุรีรัมย์- ชาวบ้านเกษตรกร อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ผวาหนัก หลังพบรอยเท้าสัตว์ใหญ่กลางสวนทุเรียน และมีร่องรอยกัดแทะลำต้น ลงเล่นน้ำ เจ้าของเชื่อเป็นรอยเท้าหมีป่า ที่ผ่านมาเคยมีหมีจากเขตป่าดงใหญ่ออกมาทำร้ายชาวบ้านบาดเจ็บ วอน จนท.เร่งตรวจสอบป้องกันอันตราย
วันนี้ (10 ส.ค.69) ชาวบ้าน และเกษตรกรในพื้นที่ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ที่ออกไปทำไร่ ทำสวนต่างหวาดผวา หลังพบรอยเท้าสัตว์ทั้งเล็ก และขนาดใหญ่หลายจุดกลางสวนทุเรียนของเกษตรกร ในพื้นที่บ้านปลื้มพัฒนา ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ทั้งยังพบร่องรอยสัตว์กัดแทะลำต้นทุเรียน และรอยลงเล่นน้ำในสระ ซึ่งเจ้าของสวนทุเรียนคาดว่ารอยเท้าสัตว์ที่พบ น่าจะเป็นรอยเท้าของ “หมี” และอาจมีมากกว่า 1 ตัว หรืออาจเป็นแม่ลูก เพราะพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้แนวป่าดงใหญ่
และที่ผ่านมาเคยมีข้อมูลหมีป่าที่ออกมาหาอาหารนอกเขตป่า ทำร้ายชาวบ้านได้รับบาดเจ็บมาแล้วหลายครั้ง ชาวบ้านและเกษตรกรจึงเกรงจะไม่ปลอดภัย อยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบว่ารอยเท้าที่พบเป็นรอยเท้าสัตว์ชนิดใด หากเป็นหมีหรือสัตว์ป่าที่อันตราย ก็อยากให้ผลักดันกลับคืนสู่ป่า เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่
จากการสอบถามนายสรายุทธ วงษ์ทะริด อายุ 38 ปี เกษตรกร เจ้าของสวนทุเรียน “นาวาพันธุ์ไม้” และสวนทุเรียนชื่อดัง “สวนลุงคำพันธุ์” เปิดเผยว่า เมื่อประมาณ 4 วันที่ผ่านมา ขณะเข้ามาในสวนเพื่อตรวจสอบระบบสปริงเกอร์และดูแลต้นทุเรียนตามปกติ สังเกตเห็นร่องรอยบริเวณลำต้นหลายจุด มีลักษณะคล้ายถูกสัตว์กัดแทะ จึงเกิดความสงสัยว่าอาจมีสัตว์ขนาดใหญ่เข้ามาในสวน
จากนั้นจึงเดินสำรวจโดยรอบ ก็พบรอยเท้าสัตว์ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่สลับกันหลายจุด โดยเฉพาะบริเวณใกล้ไร่อ้อย นอกจากนี้ยังพบร่องรอยบริเวณสระน้ำกลางสวน ลักษณะคล้ายมีสัตว์ลงไปเล่นน้ำหรือขึ้นลงบริเวณขอบสระ จึงใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพร่องรอยทั้งหมดไว้ ก่อนนำไปโพสต์สอบถามในเฟซบุ๊ก เพื่อให้ผู้ที่มีความรู้ช่วยตรวจสอบว่าเป็นรอยเท้าของสัตว์ชนิดใด
หลังโพสต์ออกไป มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลายรูปแบบ บางคนระบุว่า อาจเป็นรอยเท้าเสือ ขณะที่บางตนมองว่ามีลักษณะคล้ายรอยเท้าหมี ซึ่งส่วนตัวนายสรายุทธ เองก็เชื่อว่าจากลักษณะรอยเท้าที่พบ มีความเป็นไปได้ว่าอาจเป็น “หมี” โดยเฉพาะเมื่อพบรอยเท้าหลายขนาด จึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจไม่ได้มีเพียงตัวเดียว
และที่ทำให้เชื่อว่าน่าจะเป็นรอยเท้าหมี เพราะจุดที่พบอยู่ใกล้แนวพื้นที่ป่า ทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน ที่ผ่านมาเคยมีข้อมูลเกี่ยวกับหมีเข้ามาหากินในพื้นที่ รวมถึงเคยมีเหตุหมีทำร้ายเกษตรกรในบริเวณดังกล่าว แม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วก็ตาม การพบร่องรอยครั้งนี้จึงทำให้รู้สึกกังวล เพราะสวนมีพื้นที่กว้างและต้องเข้าไปดูแลต้นทุเรียนเป็นประจำ หลังจากนี้จะเพิ่มความระมัดระวัง และพยายามเข้าสวนเฉพาะช่วงเวลากลางวัน พร้อมฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ด้านสัตว์ป่า เข้ามาตรวจสอบร่องรอยอย่างละเอียดว่าเป็นสัตว์ชนิดใด และยังมีสัตว์อยู่ในพื้นที่หรือไม่ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรและชาวบ้าน