จับ3เศษมนุษย์ลอบขนไอซ์ 200 กิโลฯ-ยาบ้าอีก 4 แสนเม็ด มูลค่า 90 ล้านส่งปลายทางขอนแก่น

อุบลราชธานี-ตำรวจจังหวัดอุบลราชธานี จับ 3 ผู้ต้องหาขนยาเสพติด ยึดไอซ์ ล็อตใหญ่ 200 กิโลฯ มูลค่า 70 ล้านบาท ยาบ้าอีก 4 แสนเม็ด มูลค่า 20 ล้านบาท ขณะเตรียมลำเลียงเข้าพื้นที่ตอนกลางภาคอีสาน มีปลายทาง จ.ขอนแก่นทั้งหมด
เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้(10 ส.ค.) ที่หน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี นายสรชาย ครองยุทธ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ ศรีบุตตะ รอง ผบก.ภ.จ.อุบลราชธานี ร่วมแถลงผลกวาดล้างจับกุมเครือข่ายยาเสพติด ในพื้นที่ โดยรายแรก เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี จับกุมนายยุทธพงษ์ หรือพงษ์ แสนโคตร อายุ 29 ปี กับนายสุริอะหรือโต้ วงค์พรมมา อายุ 19 ปี พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้า 2 กระสอบ รวม 4 แสนเม็ด มูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท
ขณะทั้งคู่ขับขี่รถยนต์เก๋งยี่ห้อ โตโยต้า รุ่นอัลติส สีน้ำตาล ทะเบียน ขง 1767 อุบลราชธานี ผ่านมาบริเวณถนนหลวง 202 หมู่ 9 ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้แสดงตัวขอตรวจค้น แต่ผู้ต้องหาทั้ง 2 คน เร่งเครื่องรถขับหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงตามไปจับได้ที่บ้าน เลขที่ 31 หมู่ 4 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ซึ่งทั้งคู่สารภาพว่า รับคำสั่งพ่อค้ายาชื่อนายสอง ให้ไปรับยาบ้าดังกล่าว ในพื้นที่ อ.เขมราฐ เพื่อไปส่งลูกค้าในพื้นที่ จ.ขอนแก่น แต่มาถูกจับได้ก่อน
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ยังจับกุม นายอุทิศ หรือหมาก คำกุณา อายุ 40 ปี ชาว อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยของกลางยาไอซ์ 6 กระสอบ น้ำหนักรวม 200 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 70 ล้านบาท ที่ใส่มาในรถเก๋งนิสสัน อเมล่า สีขาว หมายเลขทะเบียน ชว-4992 นครราชสีมา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรถดังกล่าว ตรงกับที่สายลับรายงานมาภายในสถานีบริการปั้มน้ำมัน ทีพี ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี จึงเข้าแสดงตัวขอตรวจค้น แต่ผู้ต้องหาขับรถยนต์หลบหนี ก่อนไปจนมุมบนถนนทางหลวงหมายเลข 202 หมู่ 4 บ้านคำมะโค้ง ต.สร้างบกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
เมื่อตรวจสอบในรถพบยาไอซ์ทั้งหมด วางอยู่ในกระโปรงรถด้านหลัง และนายอุทิศ สารภาพว่า รับจ้างขนยาไอซ์ไปส่ง จ.ขอนแก่น แลกค่าจ้าง 2 แสนบาท เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยมีไว้เพื่อจำหน่าย ก่อนควบคุมตัวขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป