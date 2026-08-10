วงจรปิดมัด! แก๊งวัยรุ่นเกือบ 20 คนยกพวกรุมทำร้ายครอบครัว ด.ญ. 14 ปี เจ็บ 4 ราย พ่อประกาศไม่ยอมความ

ศูนย์ข่าวศรีราชา – กล้องวงจรปิด เผยภาพเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นเกือบ 20 คน ยกพวกบุกทำร้ายครอบครัวนักเรียนหญิงวัย 14 ปี ถึงหน้าบ้าน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หลังเข้าใจผิดคิดว่าเด็กหญิงไปต่อว่าด่าทอเพื่อนนักเรียนหญิง รร.เดียวกัน ก่อนมีการท้าทายให้ตบตีกัน สุดท้ายเหตุบานปลายถึงขั้นทำร้ายร่างกาย มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย ขณะที่ครอบครัวยืนยันไม่ยอมความ เดินหน้าดำเนินคดีถึงที่สุด
วันนี้ (10 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก นายเดชา สีหล้า อายุ 42 ปี หลังตนเองและครอบครัวถูกกลุ่มวัยรุ่นบุกเข้ามาทำร้ายภายในหมู่บ้านนครในฝัน เฟส 2 หมู่ 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 21.00 น.
นายเดชา เปิดเผยว่า ในคืนเกิดเหตุ มีกลุ่มวัยรุ่นอายุประมาณ 14-20 ปี จำนวนเกือบ 20 คน เดินทางเข้ามาภายในหมู่บ้าน ก่อนตรงเข้ามาที่บ้านและทำร้ายตนเอง ลูกสาว ญาติ และพ่อตา จนได้รับบาดเจ็บ โดยเหตุการณ์บางช่วงถูกบันทึกไว้จากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าบ้าน
ด้าน ด.ญ.ฟ้า (นามสมมุติ) อายุ 14 ปี เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุ ขณะเลิกเรียนเมื่อวันที่ 7 ส.ค. ตนเดินพูดคุยกับเพื่อนและอาจพูดเสียงดัง ขณะเดินผ่านกลุ่มนักเรียนหญิงโรงเรียนเดียวกันที่ไม่ค่อยถูกกัน ทำให้กลุ่มดังกล่าวเข้าใจว่าตนกับเพื่อนกำลังพูดจาด่าทอ จึงนำเรื่องไปบอกเพื่อนและรุ่นน้อง ก่อนเรื่องจะถูกส่งต่อไปถึงพี่สาวของกลุ่มดังกล่าว
ต่อมาพี่สาวได้ส่งข้อความผ่าน LINE มาต่อว่าและมีการนัดหมายให้มาเคลียร์ปัญหาด้วยการตบตีกัน ด.ญ.ฟ้าจึงเล่าเรื่องให้พ่อแม่ฟัง ทางครอบครัวไม่ต้องการให้เกิดเหตุบานปลาย จึงนัดพูดคุยและไกล่เกลี่ยกันที่บ้าน พร้อมส่งพิกัดที่พักให้คู่กรณีเดินทางมา
กระทั่งช่วงค่ำ มีกลุ่มวัยรุ่นชายประมาณ 7-8 คน เดินทางเข้ามาภายในหมู่บ้าน ก่อนเข้ามาถามว่าใครคือพ่อของ ด.ญ.ฟ้า เมื่อนายเดชาแสดงตัว กลุ่มวัยรุ่นได้เข้ารุมทำร้ายทันที ญาติและพี่สาวของเด็กหญิงพยายามเข้าห้ามปราม แต่กลับถูกทำร้ายไปด้วย
จากภาพกล้องวงจรปิดพบว่า ระหว่างเกิดเหตุ พี่สาวซึ่งเป็นผู้หญิงถูกทำร้ายจนล้มลง ก่อนสถานการณ์จะเกิดความชุลมุน จากนั้นแม่ของเด็กหญิงได้อ้อมมาทางด้านหลังและเข้าตบหน้า ด.ญ.ฟ้าประมาณ 2 ครั้ง ขณะเดียวกัน กลุ่มวัยรุ่นได้พาพวกมาเพิ่มอีกกว่า 10 คน เพื่อเป็นกำลังเสริม ก่อนทั้งหมดจะแยกย้ายกันหลบหนีไป
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงและสามารถควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องได้ 3 คน นำตัวไปสอบสวน ก่อนปล่อยตัวไปในเบื้องต้น ขณะที่ครอบครัวผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.แหลมฉบัง แล้ว
สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 4 ราย ประกอบด้วย นายเดชา มีอาการบาดเจ็บบริเวณใบหน้า ดั้งจมูกหักแตกร้าว และมีบาดแผลถลอกบริเวณข้อศอก ส่วน ด.ญ.ฟ้า มีบาดเจ็บบริเวณใบหน้าและร่างกาย ขณะที่ญาติผู้หญิงมีอาการศีรษะบวม มีแผลแตกบริเวณริมฝีปาก ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 2 วัน ส่วนผู้บาดเจ็บอีกรายคือคุณตาของเด็กหญิง มีอาการบาดเจ็บบริเวณใบหน้า โหนกแก้มและศีรษะแตก รวมถึงมีอาการเจ็บบริเวณสะโพก ขณะนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแหลมฉบัง
นายเดชา ยืนยันว่า ครอบครัวจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด และจะไม่ถอนแจ้งความหรือเจรจายุติเรื่อง โดยระบุว่าไม่ต้องการรับกระเช้าเยี่ยมหรือคำขอโทษใด ๆ เพราะต้องการให้ผู้ก่อเหตุรับผิดชอบต่อการกระทำตามกระบวนการทางกฎหมาย