ผบ.ตร.ห่วงเด็กเหยื่อเก๋งพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กกาญจนบุรี ส่ง ผบก.เยี่ยมให้กำลังใจ สองน้าหลานเจอ 5 ข้อหา จ่อฝากขัง-ค้านประกัน

กาญจนบุรี – ผบ.ตร.และ ผบช.ภ.7 ห่วงใยเด็กเล็ก 19 ราย หลังถูกเศษปูนจากเหตุรถเก๋งพุ่งชนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอนจนได้รับบาดเจ็บ มอบหมาย ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบของบำรุงขวัญ ขณะที่อาการเด็กทั้งหมดปลอดภัยและแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว ด้านตำรวจเตรียมนำตัวสองน้าหลานฝากขังวันนี้ พร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัว
จากกรณีเมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ผ่านมา นายชัชวาลย์ หรือ “เขียด” อายุ 54 ปี ชาว ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ขับรถยนต์เก๋งฮอนด้า ซิตี้ สีดำ ทะเบียน กว 731 กาญจนบุรี พุ่งชนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอน หมู่ 4 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี ขณะที่เด็กชั้นปฐมวัย อายุระหว่าง 2-4 ปี กำลังนอนพักกลางวัน ส่งผลให้เด็กได้รับบาดเจ็บจากเศษปูนและวัสดุจากอาคารกระเด็นใส่ รวม 19 ราย
หลังเกิดเหตุ มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์นำเด็ก 18 รายส่งรักษาที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และอีก 1 รายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลธนกาญจน์ ก่อนที่แพทย์จะติดตามอาการจนล่าสุดเด็กที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดได้รับอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้ว
ล่าสุดวันนี้( 10 ส.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.ภ.7 มอบหมายให้ พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.สันทัด ลยางกูร รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พ.ต.อ.ชัยรัตน์ บัวขม ผกก.สภ.เมืองกาญจนบุรี และ พ.ต.ท.พิเชษฐชัย จันทร์พรหม รอง ผกก.ป.สภ.เมืองกาญจนบุรี เป็นตัวแทนเดินทางไปเยี่ยมครอบครัว น้องแก้ม อายุ 2 ขวบ ซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจแก่ครอบครัว
บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยครอบครัวของเด็กให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมรับทราบความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาตำรวจ ขณะที่เด็กทั้ง 19 ราย ขณะนี้แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ทั้งหมดแล้ว
ด้าน พ.ต.อ.ชัยรัตน์ เปิดเผยความคืบหน้าทางคดีว่า วันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายชัชวาลย์ ผู้ขับรถ พร้อมนายภานุพงศ์ อายุประมาณ 30 ปี ซึ่งเป็นหลานชายที่เดินทางมาด้วยกัน หลังตรวจสอบพบผลตรวจสารเสพติดของทั้งสองรายเป็นบวก และพบอาวุธปืนไม่มีทะเบียน 1 กระบอกอยู่ในความครอบครอง
พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองไว้แล้ว พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาหลายข้อหา ประกอบด้วย
1.ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนทรัพย์สินได้รับความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
2.มีอาวุธปืนไม่มีทะเบียนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
3.พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีเหตุอันสมควร
4.เสพยาเสพติดให้โทษฯ ได้แก่ เฮโรอีน เมทแอมเฟตามีน และกัญชา
5.เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ขณะเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย
พ.ต.อ.ชัยรัตน์ กล่าวว่า วันนี้พนักงานสอบสวนจะนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายไปฝากขังต่อศาลจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาล เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป