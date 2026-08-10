“ไออาร์พีซี” มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ เนื่องในวันสถาปนา “ค่ายมหาสุรสิงหนาท” ครบรอบ 55 ปี

ระยอง – ไออาร์พีซีร่วมส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายมหาสุรสิงหนาท” ครบรอบ 55 ปี สนับสนุนเยาวชนที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติดี พร้อมเดินหน้าสานต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
เมื่อเร็วๆนี้ นายเลอศักดิ์ ทองร่วง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาค่ายมหาสุรสิงหนาท ครบรอบปีที่ 55
โดยมี น.ท.เอกพล ทองรักษา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
การมอบทุนการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ โดยมุ่งเน้นเยาวชนที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต
สำหรับไออาร์พีซีให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและการแบ่งปัน เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ควบคู่กับการสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชน ในการสนับสนุนเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา และร่วมสร้างพื้นฐานการพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน