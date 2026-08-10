รู้ตัวแล้วแท็กซี่ป้ายดำโขกค่าโดยสารชาวลาว 4,500 บาท ตำรวจ-ขนส่งอุบลฯขู่ฟันซ้ำข้อหาฉ้อโกง-ยึดใบขับขี่

อุบลราชธานี - ตำรวจ สภ.เมืองอุบลฯ จับมือขนส่งจังหวัด เร่งตามล่าตัวคนขับแท็กซี่ป้ายดำ มหาโหด! หลังหลอกลวงข่มขู่รีดค่าโดยสารชาว สปป.ลาว สูงถึง 4,500 บาท ในเส้นทาง บขส.อุบลฯ - ช่องเม็ก ด้านขนส่งฯ รู้ตัวเจ้าของรถแล้ว เตรียมเรียกสอบ หากพบผิดจริงฟันซ้ำข้อหาฉ้อโกง พร้อมพักใช้ใบอนุญาตขับขี่
จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชาว สปป.ลาว โพสต์คลิปและข้อความระบายความอัดอั้นใจ หลังเดินทางมาลงที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร (บขส.) จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเดินทางกลับบ้านเกิดส่งของให้มารดา แต่กลับถูกกลุ่มคนขับรถรับจ้างเถื่อน (แท็กซี่ป้ายดำ) ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร (บขส.) อุบลราชธานี หลอกลวงและข่มขู่เรียกเก็บค่าโดยสารมหาโหดเป็นเงินสูงถึง 4,500 บาท ในเส้นทางจาก บขส.อุบลฯ ไปยังด่านชายแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร ระยะทาง ประมาณ 94 กิโลเมตร จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล เพราะทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างรุนแรง
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เดินทางเข้าพบและสอบถาม พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี ไกรราช ผกก.สภ.เมืองอุบลราชธานี ทราบว่าภายหลังจากที่ทราบข่าวจากโซเซียล ก็ได้สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ติดตามผู้ขับขี่ตามที่อยู่ในคลิป ที่มีลักษณะที่ข่มขู่และรีดไถ่ และโก่งราคาค่าโดยสารเกินความเป็นจริง ซึ่งอยู่ในระหว่างติดตามตัว หรือหากมีผู้ที่รู้จักกับผู้ขับขี่คนดังกล่าว ก็ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเข้ามาชี้แจงกับพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ อยากให้ประชาชนที่มาใช้บริการขนส่ง ใช้รถสาธารณะที่ถูกต้อง หากไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกเรียกค่าโดยสารเกินจริง ก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี กล่าวต่ออีกว่า จากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ขนส่ง กวดขันจับกุมกลุ่มรถแท็กซี่ป้ายดำ หรือแท็กซี่เถื่อน ที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายใน บขส. ทำมาหากินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะได้กวดขันจับกุมโดยต่อเนื่อง หรือประชาชนที่มีเบาะแสเกี่ยวกับรถแท็กซี่เถื่อน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ขนส่ง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายได้
ด้านนายจักรกฤช ตั้งใจตรง ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่าภายหลังจากที่ทราบข่าว ก็ได้ทำการตรวจสอบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร และทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 07.00 น. เป็นพี่น้องชาว สปป.ลาว ที่เดินทางมาลงรถที่ บขส.อุบลราชธานี และนั่งรถต่อไปที่ช่องเม็ก แต่โชคร้ายที่ไปเจอกับรถแท็กซี่ป้ายดำ หรือรถแท็กซี่เถื่อน จากการตรวจสอบเป็นรถกระบะ 4 ประตู โดยเข้าใจว่าพอผู้โดยสารขึ้นไปบนรถแล้ว ถูกเรียกค่าโดยสาร เป็นเงิน 4,500 บาท และได้มีการข่มขู่ ทำให้ผู้โดยสาร ต้องยินยอมจ่ายเงินให้
นายจักรกฤช กล่าวต่อว่าเรื่องนี้ สำนักงานขนส่ง จ.อุบลราชธานี ได้ทำการตรวจสอบและทราบหมายเลขทะเบียนรถแล้ว ขณะนี้กำลังทำหนังสือเรียกตัวเจ้าของรถมาให้ปากคำว่าได้ดำเนินการตามคลิปจริงหรือไม่ ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายตาม พรบ. รถยนต์ ปี2562 กำหนดว่าการใช้รถผิดประเภท จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
แต่เรื่องดังกล่าวทำให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์ต่อ จ.อุบลราชธานี สำนักงานขนส่ง จ.อุบลราชธานี ได้ประสานกับตำรวจ ให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องฉ้อโกงเพิ่มเติมไปด้วย และจะพักการใช้ใบอนุญาตขับขี่ เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขูดรีดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเช่นนี้อีก